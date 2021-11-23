«Слуга» Куницький підтвердив, що його Porsche зупинили за порушення ПДР

Олександра Куницького зупинили на одній з вулиць Харкова за порушення правил дорожнього руху

Народного депутата від «Слуги народу» Олександра Куницького у понеділок зупинили на одній з вулиць Харкова за порушення правил дорожнього руху. Сторіз інциденту нардеп опублікував у своєму Instagram.

На відео Куницький підписує постанову, яку надав йому патрульний, про порушення правил руху, а також повідомляє, що обізнаний, що в разі неявки в суді справа розглядатиметься без нього.

За інформацією ЗМІ, Porsche нардепа Куницького, який їхав інспектувати безпеку руху в Харкові, зупинили через порушення правил дорожнього руху. Нардеп, який перебував за кермом свого Porsche, відправив до управління патрульної поліції свого адвоката, який подав клопотання розглянути справу про порушення ПДР наступного дня, 23 листопада.

Нагадаємо, у вересні в Харкові детективи НАБУ прийшли до помічників «слуги» Куницького.