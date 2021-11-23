«Вагнергейт». «Слуга» Потураєв пояснив, де проколовся Зеленський

На думку політика, публічні коментарі керівництва держави із приводу спецоперації є недоречними

Народний депутат України від «слуг народу» Микита Потураєв заявив, що якби він приймав рішення щодо публічних коментарів представників чинної влади із приводу проваленої операції із захоплення «вагнерівців», представники влади би взагалі публічно не визнавали факт існування такої операції. Про це політик заявив в ефірі політичного токшоу «Зворотній відлік» на Суспільному.

«Якби на це була моя воля, жодного офіційного слова про етап операції «Авеню-2» (назва спецоперації, про яку йдеться – «Главком) ніколи влада не сказала би», – наголосив Потураєв.

Нардеп вважає витоки такої інформації у публічне поле потенційно небезпечними.

Дивитися з 17 хвилини

«В притомному стані жодна країна не визнавала би, що готувала – і ми це не визнаємо, я і вам радив би не визнавати, що ми готували посадку літака іноземної дружньої держави з іноземними громадянами різних держав в умовах, які могли поставити під загрозу і долю цього літака, і всіх людей на борту цього літака», – підсумував політик.

Нагадаємо, в оприлюдненому 17 листопада розслідуванні Bellingcat і російського видання The Insider йдеться про те, що ймовірна планована операція української розвідки із затримання російських найманців була зірвана після того, як Офіс президента України Володимира Зеленського вирішив її перенести. Пізніше у телевізійному інтерв’ю тодішній очільник Головного управління розвідки Міноборони України Василь Бурба підтвердив інформацію журналістів.

Також розслідувачі зробили аналіз обставин та причин зриву масштабної операції українських спецслужб.

Ввечері 17 листопада в Офісі Зеленського прокоментували розслідування Bellingcat щодо «вагнерівців».

Опозиційна політсила Петра Порошенка «Європейська солідарність» оприлюднила жорстку заяву, в якій лейтмотивом ідеться про те, що «Зеленський брехав» весь час..

Читайте також: