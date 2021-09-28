У Харкові детективи НАБУ прийшли до помічників «слуги» Куницького – ЗМІ

Слідчі дії санкціоновані суддею Вищого антикорупційного суду

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять в Харкові низку обшуків у справі про хабар, ухилення від сплати податків, відмивання грошей і незаконне збагачення – статті 368, 212, 209 і 368-5 Кримінального кодексу України. Проведення обшуків санкціонував Вищий антикорупційний суд.

У Бюро не уточнили локацію і подробиці, але низка ЗМІ з посиланням на джерела пише: слідчі дії проводяться в офісі компанії «Автоентерпрайз», вдома у гендиректора Дмитра Ніконова і депутата Харківської міськради Аліни Мустафаєвої («Слуга народу»).

В офіс «Автоентерпрайз» журналістів не пустили: він розташований на території іншого підприємства, де діє пропускна система. Люди, які працюють поруч, підтвердили, що зранку 28 вересня в сусідній організації працювали силовики.

фото: Суспільне

Засновник компанії Дмитро Ніконов є помічником народного депутата України Олександра Куницького. Його заступницею є депутатка Харківської міськради від «Слуги народу» Аліна Мустафаєва. Суспільне намагалося зв'язатися з Ніконовим та Мустафаєвою, їхні телефони поки не відповідають.

До слова, за два роки Ради кожен п’ятий «слуга народу» став фігурантом гучного скандалу.

Наприкінці червня «слуги народу» Тищенко та Куницький побилися в їдальні Ради.

До слова, ще у 2019 році, кандидат у нардепи від «Слуги народу» Олександр Куницький визнав окупований Крим частиною Росії.



