Сміття і жіночі засоби гігієни в черевиках: з’явилися фото позицій росіян на Херсонщині
Вкраденими сонячними панелями окупанти накривали бліндажі
Журналіст Юрій Бутусов показав фото із розбитих та покинутих позицій російських окупантів на Херсонщині. Знімки він оприлюднив у своєму Telegram.
На світлинах видно купи сміття, викрадені в українців речі та розбиту техніку. Також злидні російської армії змусили її військових користуватися прокладками.
«Жіночі засоби гігієни в шкарпетках, вкрадені сонячні панелі закривають бліндажі, купи сміття – це все позиції російських окупантів», – прокоментував журналіст.
Нагадаємо, 11 листопада міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.
Жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення.
Тим часом до міста повернулися й розпочали виконувати свої обов'язки військові адміністрації.
До слова, триває 262 доба повномасштабної війни Росії проти України. У звільнених населених пунктах Херсонської області підрозділи Сил оборони проводять стабілізаційні заходи.
Коментарі — 0