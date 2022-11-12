Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сміття і жіночі засоби гігієни в черевиках: з’явилися фото позицій росіян на Херсонщині

Надія Карбунар
glavcom.ua
Сміття і жіночі засоби гігієни в черевиках: з’явилися фото позицій росіян на Херсонщині
На позиціях росіян – купи сміття
фото: Юрій Бутусов/Telegram

Вкраденими сонячними панелями окупанти накривали бліндажі

Журналіст Юрій Бутусов показав фото із розбитих та покинутих позицій російських окупантів на Херсонщині. Знімки він оприлюднив у своєму Telegram.

На світлинах видно купи сміття, викрадені в українців речі та розбиту техніку. Також злидні російської армії змусили її військових користуватися прокладками.

5 фото
На весь екран

«Жіночі засоби гігієни в шкарпетках, вкрадені сонячні панелі закривають бліндажі, купи сміття – це все позиції російських окупантів», – прокоментував журналіст.

Нагадаємо, 11 листопада міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення.  

Тим часом до міста повернулися й розпочали виконувати свої обов'язки військові адміністрації. 

До слова, триває 262 доба повномасштабної війни Росії проти України. У звільнених населених пунктах Херсонської області підрозділи Сил оборони проводять стабілізаційні заходи. 

Читайте також: Як Росія «перемагає» Україну. Три місяці брехні
Теги: військові журналіст звільнення Міноборони окупанти росія сміття Херсон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські військові зайшли у Херсон 11 листопада
У звільненому Херсоні запроваджено комендантську годину
Сьогодні, 18:51
У Херсон повернулася українська влада
У Херсон повернулися українські військові адміністрації
Сьогодні, 18:15
У ЗСУ не виключають загрозу зміни динаміки боїв на Донбасі після виходу окупантів з Херсона
Чи є загроза перекидання сил ворога з-під Херсона на схід: оцінка військових
Сьогодні, 18:13

Події в Україні

Мер Нової Каховки: Ми дуже заздримо херсонцям
Мер Нової Каховки: Ми дуже заздримо херсонцям
Сили оборони встановили контроль у понад 60 населених пунктах Херсонщини – Зеленський
Сили оборони встановили контроль у понад 60 населених пунктах Херсонщини – Зеленський
Сміття і жіночі засоби гігієни в черевиках: з’явилися фото позицій росіян на Херсонщині
Сміття і жіночі засоби гігієни в черевиках: з’явилися фото позицій росіян на Херсонщині
Окупанти ввели «сухий закон» у Генічеську
Окупанти ввели «сухий закон» у Генічеську
У звільненому Херсоні запроваджено комендантську годину
У звільненому Херсоні запроваджено комендантську годину
Тепер із лівого берега Дніпра: окупанти знову евакуюють «адміністрацію» Каховки
Тепер із лівого берега Дніпра: окупанти знову евакуюють «адміністрацію» Каховки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
150K
Головне за ніч: втрати рашистів та нові трофеї ЗСУ
89K
Путін вже боїться залишати бункер
76K
Розпад Росії нарешті розпочався
66K
Чи можна закінчити війну в Україні дипломатичним шляхом: заява Шольца
31K
Зеленська під час спільного інтерв’ю красномовно глянула на чоловіка і розважила мережу (відео)
25K
Арестович розповів, як обвалився Антонівський міст

Новини

ЗСУ розбили велику базу окупантів на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 06:59
П'ять хороших новин 11 листопада
Вчора, 21:00
Порошенко розказав, хто вміє вести переговори з Путіним
Вчора, 11:44
П'ять хороших новин 10 листопада
10 листопада, 21:00
ЗСУ вдарили по чотирьох позиціях ворожих сил ППО – Генштаб
10 листопада, 07:01
Загибель Стремоусова та заява РФ про здачу Херсона: П'ять важливих новин 9 листопада
9 листопада, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту