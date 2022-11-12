Сміття і жіночі засоби гігієни в черевиках: з’явилися фото позицій росіян на Херсонщині

Вкраденими сонячними панелями окупанти накривали бліндажі

Журналіст Юрій Бутусов показав фото із розбитих та покинутих позицій російських окупантів на Херсонщині. Знімки він оприлюднив у своєму Telegram.

На світлинах видно купи сміття, викрадені в українців речі та розбиту техніку. Також злидні російської армії змусили її військових користуватися прокладками.

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«Жіночі засоби гігієни в шкарпетках, вкрадені сонячні панелі закривають бліндажі, купи сміття – це все позиції російських окупантів», – прокоментував журналіст.

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Нагадаємо, 11 листопада міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення.

Тим часом до міста повернулися й розпочали виконувати свої обов'язки військові адміністрації.

До слова, триває 262 доба повномасштабної війни Росії проти України. У звільнених населених пунктах Херсонської області підрозділи Сил оборони проводять стабілізаційні заходи.

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