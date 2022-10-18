«Собака заритий не там». Кім прокоментував заяву росіян про відступ із Херсона

Окупанти можуть блефувати щодо ситуації на Херсонщині

Російське командування заявляє про можливий відступ з окупованого Херсона

Нещодавно призначений командувач об'єднаного угрупування військ РФ в Україні Сергій Суровікін визнав, що окупанти втрачають важливий Херсонський напрямок.

Суровікін зізнався, що ситуація напружена – українська армія прориває його оборону.

Проте, на думку голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, на цьому напрямку не все так гладко.

«Всі ці висловлювання окупантів, що вони відходитимуть і прийматимуть складні рішення – якийсь обман, якщо чесно. Думаю, собака не там зарита», – написав Кім.

Зазначимо, маріонетка Кремля, херсонський колаборант Володимир Сальдо оголосив про переміщення цивільного населення на лівий берег Дніпра через так звану небезпеку затоплення.

Нагадаємо, вже кілька днів у російських пабліках масово повідомляють про контрнаступ Збройних сил України на Херсонському напрямку. Окупанти скиглять, що наші захисники здійснюють потужну атаку.

За оцінками західних військових, наші військові можуть звільнити Херсон та повернути контроль над правим берегом Дніпра вже наступного тижня.

Повідомлялося, що у Херсоні окупаційна адміністрація вивозить цивільних, побоюючись взяття міста. Колаборант Володимир Сальдо звернувся до керівництва Російської Федерації із проханням допомогти в організації виїзду жителів Херсонської області.