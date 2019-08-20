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    Події в Україні

    Сьогодні в Україні буде тепло і сонячно, повітря прогріється до +32

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    Цього тижня температура підвищиться до +37°

    У Києві температура сьогодні вдень становитиме +28-30°

    В Україні у вівторок, 20 серпня, синоптики не прогнозують опадів, повітря вдень прогріється до +32°.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «20 серпня невелика хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с», - зазначається у повідомленні.

    Температура сьогодні вночі становитиме 12-17°, на узбережжі морів 18-20°; вдень 27-32°.

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    У Києві 20 серпня також без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі у столиці становитиме 15-17°, вдень 28-30°.

    Раніше повідомлялося, що цього тижня температура підвищиться до +37°.

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