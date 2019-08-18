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    Суспільство

    Наступного тижня температура підвищиться до +37°

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    Наступного тижня температура підвищиться до +37°

    Найбільш спекотним днем буде середа, 21 серпня

    З початком наступного тижня до України повернеться спека. Починаючи з понеділка, 19 серпня, на всій території України суттєво потеплішає.

    Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    За її словами, сьогодні, 18 серпня, в Україні буде тепло, комфортно і без дощів. А вже з понеділка в Україні суттєво потеплішає.

    Загалом наступний тиждень обіцяє спеку - термічний пік передбачається 21 серпня, коли стовпчики термометрів піднімуться аж до +32°...+37°.

    Прогноз погоди на 19 серпня
    Прогноз погоди на 19 серпня

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    Раніше повідомлялося, що у неділю, 18 серпня, в Україні трохи потеплішає, очікується +24°...+29°, на півночі +20°...+24°. Опади можливі на півночі та сході, місцями на Черкащині. У Києві сьогодні очікується +23°...+24° градусів, без істотних опадів.

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