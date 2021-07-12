Сьогодні Землю накриє магнітна буря: як захиститися від її впливу
Землю накриє магнітна буря середньої сили
Фото з відкритих джерел
12-13 липня метеозалежні люди можуть відчувати головний біль та запаморочення
У понеділок і вівторок, 12-13 липня, Землю накриє магнітна буря середньої сили.
Згідно з інформацією лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН, у ці дні метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, запаморочення, можливі стрибки тиску, болі в спині і суглобах, втома, проблеми зі сном, перепади настрою, загострення хронічних захворювань.
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Які симптоми викликає магнітна буря
- Погіршення загального самопочуття, особливо у людей з хронічними захворюваннями, літніх людей і у тих, хто схильний до метеозалежності.
- Порушення сну, сонливість, безсоння, занепад сил.
- Перепади артеріального тиску, головні болі, порушення серцевого ритму.
- Дратівливість, агресія, депресивний стан, погіршення настрою без видимої причини.Сильна втома, неможливість сконцентруватися, млявість.
Як допомогти організму під час магнітних бур
- Дотримуватися режиму дня і харчування – повноцінно висипатися, їсти здорову і корисну їжу.
- Виключити гостре, солоне, жирне, алкоголь, знизити кількість кави.
- Пити трав’яні чаї та багато води.
- Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, по можливості – вибратися за місто. Але уникати прямого попадання сонячних променів.
- Невеликі фізичні навантаження допоможуть поліпшити стан і додадуть бадьорості.
- Уникати конфліктів, стресових ситуацій.
- Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.
- Вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, а ввечері розслабитися – ванна.
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