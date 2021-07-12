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    Робили селфі на вежі. В Індії від удару блискавки загинули 11 людей

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    Люди робили селфі під дощем на сторожовій вежі Амбер-форт ХІІ&nbsp;століття, яка є популярним туристичним місцем - Робили селфі на вежі. В Індії від удару блискавки загинули 11 людей
    Люди робили селфі під дощем на сторожовій вежі Амбер-форт ХІІ століття, яка є популярним туристичним місцем
    Фото: sakshi.com

    У момент інциденту на вежі було 27 осіб

    У неділю, 11 липня, в індійському місті Джайпур від удару блискавки загинуло щонайменше 11 людей, які робили селфі на туристичній вежі під час дощу. Про це повідомляє BBC.

    Зазначається, що люди робили селфі під дощем на сторожовій вежі Амбер-форт ХІІ століття, яка є популярним туристичним місцем. У момент інциденту на вежі було 27 людей, і деякі з них, за даними видання, зістрибували на землю.

    У поліції повідомили, що більшість загиблих – молоді люди. За повідомленнями місцевих ЗМІ, в неділю сталося ще дев’ять смертей від ударів блискавки в Раджастхані – штаті, де знаходиться Джайпур.

    Влада штату призначила сім’ям загиблих компенсацію у 500 тисяч рупій (6 700 доларів). Pа даними метеорологів, з початку і до середини 1990-х років інциденти з блискавками зросли на 30%-40%.

    Фахівці зазначають, що блискавки частіше трапляються в районах з нижчим лісовим покривом.

    Нагадаємо, у липні на Львівщині підліток загинув від удару блискавки.

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    Теги: селфі атмосферне явище смерть Індія
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    Робили селфі на вежі. В Індії від удару блискавки загинули 11 людей