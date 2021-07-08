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    На Дагестан налетіла потужна злива: людей змивало потоками води (відео)

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    За пів години вулиці Махачкали пішли під воду, а пішоходів змивало потоками води. - На Дагестан налетіла потужна злива: людей змивало потоками води (відео)

    За пів години вулиці Махачкали пішли під воду, а пішоходів змивало потоками води.

    Скріншот з відео

    Синоптики прогнозують продовження опадів в Махачкалі

    На столицю російської республіки Дагестан 7 липня налетіла страшна злива. За пів години вулиці Махачкали пішли під воду, а пішоходів змивало потоками води.

    За даними місцевих ЗМІ, через зливу відключили воду і світло в різних районах міста. Сильно постраждали бізнесмени, торгові точки яких знаходяться в підвальних приміщеннях, адже їх затопило. Також стався колапс громадського транспорту.

    У мерії Махачкали повідомили, що міські служби переведені на посилений режим роботи. Синоптики прогнозують продовження опадів.

    Нагадаємо, на днях Чорноморське узбережжя Росії постраждало від сильного шторму зі зливою, градом і шквалистим вітром, міста опинилися підтопленими.

    Також злива перетворила вулиці Києва на річки, автівки плавали (фото).

    Раніше у Чернівцях випав град, розміром із перепелині яйця. Також у місті пройшла гроза. Величезний град випав також у Харкові.

    Теги: Росія стихійні лиха атмосферне явище негода дощ Дагестан
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    На Дагестан налетіла потужна злива: людей змивало потоками води (відео)