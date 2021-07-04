Землю накриє сильна магнітна буря
У ці дні метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, запаморочення, слабкість
NASA прогнозує найсильнішу магнітну бурю 4 і 5 липня (4 бали). У ці дні можливі перепади настрою, агресія й погане самопочуття.
Нагадаємо, магнітні бурі в липні хитатимуть Землю кілька разів, але удари будуть не дуже серйозними. Фахівці з вивчення геомагнітних коливань прогнозують сплески на початку місяця і в середині.
Магнітна буря 9 та 10 липня буде не такою сильною (3 бали), але також може негативно впливати на самопочуття. У метеозалежних людей будуть спостерігатися запаморочення, непритомність і безсоння.
12 і 13 липня магнітна буря дорівнюватиме 4 балам.
У ці дні метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, запаморочення, можливі стрибки тиску, болі в спині і суглобах, втома, проблеми зі сном, перепади настрою, загострення хронічних захворювань.
Які симптоми викликає магнітна буря
- Погіршення загального самопочуття, особливо у людей з хронічними захворюваннями, літніх людей і у тих, хто схильний до метеозалежності.
- Порушення сну, сонливість, безсоння, занепад сил.
- Перепади артеріального тиску, головні болі, порушення серцевого ритму.
- Дратівливість, агресія, депресивний стан, погіршення настрою без видимої причини.Сильна втома, неможливість сконцентруватися, млявість.
Як допомогти організму під час магнітних бур
- Дотримуватися режиму дня і харчування – повноцінно висипатися, їсти здорову і корисну їжу.
- Виключити гостре, солоне, жирне, алкоголь, знизити кількість кави.
- Пити трав’яні чаї та багато води.
- Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, по можливості – вибратися за місто. Але уникати прямого попадання сонячних променів.
- Невеликі фізичні навантаження допоможуть поліпшити стан і додадуть бадьорості.
- Уникати конфліктів, стресових ситуацій.
- Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.
- Вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, а ввечері розслабитися – ванна.