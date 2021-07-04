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    Землю накриє сильна магнітна буря

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    Землю сколихне серія магнітних бур - Землю накриє сильна магнітна буря
    Землю сколихне серія магнітних бур
    Фото: vsim.ua

    У ці дні метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, запаморочення, слабкість

    NASA прогнозує найсильнішу магнітну бурю 4 і 5 липня (4 бали). У ці дні можливі перепади настрою, агресія й погане самопочуття.

    Нагадаємо, магнітні бурі в липні хитатимуть Землю кілька разів, але удари будуть не дуже серйозними. Фахівці з вивчення геомагнітних коливань прогнозують сплески на початку місяця і в середині.

    Магнітна буря 9 та 10 липня буде не такою сильною (3 бали), але також може негативно впливати на самопочуття. У метеозалежних людей будуть спостерігатися запаморочення, непритомність і безсоння.

    12 і 13 липня магнітна буря дорівнюватиме 4 балам.

    У ці дні метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, запаморочення, можливі стрибки тиску, болі в спині і суглобах, втома, проблеми зі сном, перепади настрою, загострення хронічних захворювань.

    Які симптоми викликає магнітна буря

    • Погіршення загального самопочуття, особливо у людей з хронічними захворюваннями, літніх людей і у тих, хто схильний до метеозалежності.
    • Порушення сну, сонливість, безсоння, занепад сил.
    • Перепади артеріального тиску, головні болі, порушення серцевого ритму.
    • Дратівливість, агресія, депресивний стан, погіршення настрою без видимої причини.Сильна втома, неможливість сконцентруватися, млявість.

    Як допомогти організму під час магнітних бур

    • Дотримуватися режиму дня і харчування – повноцінно висипатися, їсти здорову і корисну їжу.
    • Виключити гостре, солоне, жирне, алкоголь, знизити кількість кави.
    • Пити трав’яні чаї та багато води.
    • Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, по можливості – вибратися за місто. Але уникати прямого попадання сонячних променів.
    • Невеликі фізичні навантаження допоможуть поліпшити стан і додадуть бадьорості.
    • Уникати конфліктів, стресових ситуацій.
    • Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.
    • Вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, а ввечері розслабитися – ванна.
    Теги: здоров'я космос ліки
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    Землю накриє сильна магнітна буря