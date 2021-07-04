Землю накриє сильна магнітна буря

У ці дні метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, запаморочення, слабкість

NASA прогнозує найсильнішу магнітну бурю 4 і 5 липня (4 бали). У ці дні можливі перепади настрою, агресія й погане самопочуття.

Нагадаємо, магнітні бурі в липні хитатимуть Землю кілька разів, але удари будуть не дуже серйозними. Фахівці з вивчення геомагнітних коливань прогнозують сплески на початку місяця і в середині.

Магнітна буря 9 та 10 липня буде не такою сильною (3 бали), але також може негативно впливати на самопочуття. У метеозалежних людей будуть спостерігатися запаморочення, непритомність і безсоння.

12 і 13 липня магнітна буря дорівнюватиме 4 балам.

У ці дні метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, запаморочення, можливі стрибки тиску, болі в спині і суглобах, втома, проблеми зі сном, перепади настрою, загострення хронічних захворювань.

Які симптоми викликає магнітна буря

Погіршення загального самопочуття, особливо у людей з хронічними захворюваннями, літніх людей і у тих, хто схильний до метеозалежності.

Порушення сну, сонливість, безсоння, занепад сил.

Перепади артеріального тиску, головні болі, порушення серцевого ритму.

Дратівливість, агресія, депресивний стан, погіршення настрою без видимої причини.Сильна втома, неможливість сконцентруватися, млявість.

Як допомогти організму під час магнітних бур