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Спецпідрозділ Kraken показав ефективний нічний рейд під Соледаром (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Спецпідрозділ Kraken показав ефективний нічний рейд під Соледаром (відео)
Kraken показав процес знищення пункту управління окупантів
фото: скріншот відео

Українські сили оборони знищили передовий пункт управління противника у Бахмутському районі Донеччини

У січні цьогоріч українські військові ліквідували ворожий пункт управління росіян на Соледарському напрямку. Відео операції опублікував спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України Kraken.

«Є операції, про які ми вам не розповідаємо одразу, адже знаходимося в тому оперативному районі, але з часом деякі епізоди все ж таки частково можемо висвітлювати. Це саме той випадок», – пишуть українські захисники.

Як зазначив Kraken, нічна штурмова група їхнього підрозділу за підтримки артилерії знищила передовий пункт управління росіян.

Нагадаємо, що спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони Kraken повідомив про ліквідацію двох веж спостереження «Муром» на території РФ – у Брянській та Курській областях.

До слова, Kraken за допомогою дрона-камікадзе знищив автономну вежу спостереження «Гренадер» у Брянській області РФ.

Зазначимо, що добігає кінця 396-а доба збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав одного ракетного та 16 авіаційних ударів,  здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже російська федерація надалі використовує тактику терору. 

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Теги: Міноборони військові відео ГУР Соледар

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