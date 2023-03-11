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Спецпідрозділ Kraken знищив ще дві вежі спостереження в Росії (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Спецпідрозділ Kraken знищив ще дві вежі спостереження в Росії (відео)
Момент влучання у ворожу ціль
фото: скріншот відео

Знищені вежі забезпечували цілодобове спостереження вглиб території України на відстань до 15 км

Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони Kraken повідомив про ліквідацію ще двох веж спостереження «Муром» на території РФ – у Брянській та Курській областях. Відео військові опублікували в соцмережах.

Судячи з відео, одна вежа була розташована в селі Крупець Курської області, інша – в селі Троєбортне Брянської області.

Спецпідрозділ зазначив, що за допомогою цих веж окупанти в режимі 24/7 можуть спостерігати вглиб території України на відстань до 15 км, а також корегувати ворожу артилерію, супроводжувати російські диверсійно-розвідувальні групи і блокувати діяльність Сил оборони.

Нагадаємо, що спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони Kraken за допомогою дрона-камікадзе знищив автономну вежу спостереження «Гренадер» у Брянській області РФ.

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Теги: військові ЗСУ росія ГУР

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