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Спецпідрозділ ЗСУ знищив вежі спостереження в Росії (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Спецпідрозділ ЗСУ знищив вежі спостереження в Росії (відео)
Українська розвідка знищила автономну вежу спостереження «Гренадер» у Брянській області РФ
фото: скріншот відео

Об'єкт було знищено з другої спроби

Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони Kraken за допомогою дрона-камікадзе знищив автономну вежу спостереження «Гренадер» у Брянській області РФ. Про це він заявив у Telegram.

«Силами розвідки спецпідрозділу Kraken за допомогою дрона-камікадзе знищено автономну вежу спостереження «Гренадер» у Брянській області», – йдеться в повідомленні.

Українські військові оприлюднили відео операції. З нього видно, що вежу було знищено з другої спроби.

Водночас спецпідрозділ не повідомляє, коли це сталося. 

Нагадаємо, російські пропагандисти розносять фейк, що в Брянській області нібито «вороже українське ДРГ» стріляло в спину дитині, взяло в заручники фельдшера і взагалі влаштувало терористичний акт. Російські ЗМІ повідомили, що нібито «укранацистське ДРГ» зайшло в Климовський район Брянської області. Спочатку пропагандисти заявили, що ДРГ обстріляла шкільний автобус та захопила в заручники шестеро людей, але потім ЗМІ самі ж це спростували. Однак згодом відповідальність на себе взяв «Російський Добровольчий Корпус». 

Пізніше боєць «Російського Добровольчого корпусу» розповів нові деталі події на Брянщині. Він стверджує, що внаслідок подій цього ранку постраждав лише російських прикордонник, а заручників вони не брали. Незабаром у ЗМІ з'явилося повідомлення, що рейд у Брянській області країни-агресорки було погоджено з українською владою.

Тим часом російський диктатор Путін вже звинуватив вигаданих «неонацистів» у провокації.

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Теги: військові росія ЗСУ

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