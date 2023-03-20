Розвідка пояснила, навіщо лідер Китаю приїхав до Путіна

Андрій Юсов: «Про зброю наразі не йдеться, таких фактів не зафіксовано»

Лідер Китаю Сі Цзіньпінь та російський диктатор Володимир Путін навряд чи, обговорювали передачу зброї країні-агресорці. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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«Про зброю наразі не йдеться, таких фактів не зафіксовано», – зазначив Юсов.

Представник розвідки наголосив, що сильний міжнародний лідер здійснив візит до країни, режим якої зазнає геополітичної поразки та перебуває в глухому куті, зокрема, в економічному та зовнішньополітичному планах. «Безумовно, як прагматичний геополітичний гравець, Китай буде посилювати свої позиції в регіоні і на території так званої Російської Федерації, захищаючи власні економічні та інші національні інтереси», – додав він.

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За його словами, Росія все менше буде схожою на суб'єкт, а все більше буде залежати від інших гравців. При цьому режим Путіна буде продовжувати слабшати.

Нагадаємо, глава Китаю Сі Цзіньпінь прибув до Москви зранку. Літак із делегацією Сі Цзіньпіна приземлився в аеропорту «Внуково-2», за його польотом на сервісі Flightradar стежили понад 100 тис. осіб. Проте цікаво, що російський диктатор Путін не зустрів Сі Цзіньпіна в аеропорту, а замість себе відрядив на зустріч віцепрем'єра російського уряду Дмитра Чернишенка.