Головна Країна Політика
search button user button menu button

Спецпідрозділ Kraken показав фото Буданова перед штурмом села на Харківщині

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Спецпідрозділ Kraken показав фото Буданова перед штурмом села на Харківщині
Кирило Буданов перед штурмом Руської Лозової
фото: Спецпідрозділ Kraken

Голова ГУР Кирило Буданов брав участь у спецоперації зі звільнення Руської Лозової наприкінці квітня 2022 року

Голова військової розвідки України Кирило Буданов особисто брав участь у звільненні села Руська Лозова на Харківщині. Про це йдеться на телеграм-каналі спецпідрозділу Kraken. 

Бійці показали світлини, як вони у квітні 2022 року готуються штурмувати населений пункт, який окупували росіяни. 

Спецпідрозділ Kraken показав фото Буданова перед штурмом села на Харківщині фото 1
фото: Спецпідрозділ Kraken

«Начальник Головного управління розвідки МО України, генерал-майор Кирило Буданов перед тим самим штурмом спецпідрозділом ГУР МО Kraken Руської Лозової на Харківщині», – йдеться у повідомленні.

Спецпідрозділ Kraken показав фото Буданова перед штурмом села на Харківщині фото 2
фото: Спецпідрозділ Kraken

Першими в Руську Лозову заходили бІйці спецпідрозділу ГУР МО України Kraken. Зачистка тривала декілька діб.

Нагадаємо, раніше Буданов спрогнозував крах російської економіки. До слова, керівник ГУР України також розповів, до яких подій українцям треба готуватися цією весною.

Теги: деокупація Харківщина Кирило Буданов

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворожі удари спричинили серйозні руйнування в Харкові
Рятувальники показали наслідки ракетних ударів по Харкову (фото)
11 лютого, 11:27
На кримських пляжах окупанти активно риють «фортифікаційні споруди»
Гауляйтер Криму водитиме екскурсії в окопах, які йому побудує Путін
22 лютого, 17:55
Кирило Буданов вважає, що російські ФСБшники працюють неефективно
Буданов розповів, як українська розвідка обходить російські спецслужби
22 лютого, 12:12
На Харківщині немає зв’язку з жителями 29 населених пунктів
На Харківщині немає зв’язку з жителями 29 населених пунктів
23 лютого, 08:06
На початку січня Сергія Суровікіна було усунуто від командування російськими війська в Україні
Українська розвідка пояснила, чому Кремль посунув генерала Суровікіна
23 лютого, 08:04
Битви не буде: Гуменюк розповіла, як ЗСУ звільнятимуть Крим
Битви не буде: Гуменюк розповіла, як ЗСУ звільнятимуть Крим
27 лютого, 13:47
Деокупація Криму: Данілов анонсував нову стратегію
Деокупація Криму: Данілов анонсував нову стратегію
2 березня, 11:50
Буданов: наступні три місяці на фронті усе вирішать
Буданов: наступні три місяці на фронті усе вирішать
28 лютого, 08:23
Наслідки обстрілу будинку у Куп'янську
Окупанти обстріляли Купʼянськ на Харківщині: деталі (фото)
5 березня, 13:47

Політика

Генсек ООН відреагував на розстріл українського захисника
Генсек ООН відреагував на розстріл українського захисника
Спецпідрозділ Kraken показав фото Буданова перед штурмом села на Харківщині
Спецпідрозділ Kraken показав фото Буданова перед штурмом села на Харківщині
Міжнародна безпека та зернова угода: Зеленський зустрівся з генсеком ООН
Міжнародна безпека та зернова угода: Зеленський зустрівся з генсеком ООН
Резніков запросив у ЄС 250 тис. снарядів щомісячно – Financial Times
Резніков запросив у ЄС 250 тис. снарядів щомісячно – Financial Times
Голова НАЗК пояснив, чи треба забороняти Auchan та Metro, які досі працюють у Росії
Голова НАЗК пояснив, чи треба забороняти Auchan та Metro, які досі працюють у Росії
Порошенко в ефірі DW неочікувано підтримав Зеленського
Порошенко в ефірі DW неочікувано підтримав Зеленського

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
У боях за Україну загинув відомий військовий Да Вінчі
11K
«Обстріл трапився у нас на очах». ЗМІ опублікували останні фото загиблого Да Вінчі
8803
Нацбанк спричинив переполох у власників карток Monobank
8610
8 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5607
Іран передав Росії 200 контейнерів зі зброєю: що отримали окупанти
4556
У Москві горить будівля МВС (відео)

Новини

Окупанти штурмують Бахмут: ЗСУ назвали кількість відбитих за добу атак
Вчора, 06:32
Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб
6 березня, 06:44
Війна РФ проти України: Шольц повідомив, коли почнуться мирні переговори
6 березня, 06:30
Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
4 березня, 10:53
Окупанти зруйнували два ключових мости в Бахмуті – британська розвідка
4 березня, 10:41
Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
3 березня, 07:45

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту