Спецпідрозділ Kraken показав фото Буданова перед штурмом села на Харківщині

Голова ГУР Кирило Буданов брав участь у спецоперації зі звільнення Руської Лозової наприкінці квітня 2022 року

Голова військової розвідки України Кирило Буданов особисто брав участь у звільненні села Руська Лозова на Харківщині. Про це йдеться на телеграм-каналі спецпідрозділу Kraken.

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Бійці показали світлини, як вони у квітні 2022 року готуються штурмувати населений пункт, який окупували росіяни.

фото: Спецпідрозділ Kraken

«Начальник Головного управління розвідки МО України, генерал-майор Кирило Буданов перед тим самим штурмом спецпідрозділом ГУР МО Kraken Руської Лозової на Харківщині», – йдеться у повідомленні.

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фото: Спецпідрозділ Kraken

Першими в Руську Лозову заходили бІйці спецпідрозділу ГУР МО України Kraken. Зачистка тривала декілька діб.

Нагадаємо, раніше Буданов спрогнозував крах російської економіки. До слова, керівник ГУР України також розповів, до яких подій українцям треба готуватися цією весною.