Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Захисники відбили 50 ворожих атак: Генштаб назвав найгарячіші напрямки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Захисники відбили 50 ворожих атак: Генштаб назвав найгарячіші напрямки
Авіація Сил оборони України за добу завдала три удари по районах зосередження особового складу окупантів
фото: Генштаб

Росіяни, через значні втрати,  облаштовують свої шпиталі на території цивільних медичних закладів

Триває триста дев’яносто шоста доба збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав одного ракетного та 16 авіаційних ударів,  здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже російська федерація надалі використовує тактику терору. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На них, завдяки професійним і злагодженим діям, нашими захисниками відбито понад 50 ворожих атак.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено. На території республіки Білорусь тривають заходи бойової підготовки підрозділів збройних сил російської федерації. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Нововасилівка, Бачівськ, Атинське, Волфине, Миропільське, Покровка, Попівка Сумської області, а також Тимофіївка, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Глибоке, Гатище, Колодязне, Дворічна, Западне і Кам’янка Харківської області.

На Лиманському напрямку

Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі населених пунктів Синьківка та Веселе. Здійснив артилерійські обстріли по районах Куп’янська Харківської області; Макіївки, Невського, Діброви, Білогорівки Луганської області, а також Колодязів, Лимана і Виїмки на Донеччині.

На Бахмутському напрямку

Ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, а також в районі Іванівського Донецької області. Обстріляв населені пункти Васюківка, Бондарне, Залізнянське, Міньківка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Майорськ та Нью-Йорк.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Мар’їнка. Успіху не мав. Численних ворожих обстрілів зазнали Новокалинове, Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Нетайлове, Мар’їнка та Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку

Протягом доби ворог обстріляв райони Новомихайлівки, Вугледара та Великої Новосілки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках

Противник продовжує оборонні дії. Здійснив обстріли населених пунктів Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Новоданилівка, Новоандріївка Запорізької області та Херсон, Золота Балка, Михайлівка, Берислав, Веселе, Козацьке, Миколаївка, Львове, Антонівка, Благовіщенське і Дніпровське Херсонської області.

Російські загарбники продовжують зазнавати величезних втрат. Це змушує їх облаштовувувати свої шпиталі на території цивільних медичних закладів.

Так, в населеному пункті Нововасилівка Приазовського району Запорізької області російські окупаційні війська використовують місцеву лікарню, як шпиталь. Станом на 25 березня в ній проходить лікування близько 200 поранених російських загарбників. Цивільному населенню заборонено доступ до лікувального закладу.

Авіація Сил оборони України за добу завдала три удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження противника, станцію радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів ворога.

Читайте також:

Теги: Білорусь наступ ворог танки Херсон Україна Авдіївка Миколаїв Генштаб Бахмут

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Івасюк
4 березня – різдво Володимира Івасюка
4 березня, 14:56
Анка Фельдгузен
Україна може стати великим експортером «зеленої» енергії в ЄС – посольство Німеччини
Вчора, 10:41
Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін: Китай хоче військового паритету з США
Павло Клімкін: Китайці почали перейменовувати російські міста на мапах
21 березня, 06:15
Пентагон регулярно проводить консультації з українцями щодо правильного застосування обладнання
Пентагон розкрив, чи дає Україні дані про цілі в Росії
3 березня, 06:50
У містах окупованого Криму з'явилися жовто-блакитні стрічки
Українська символіка заполонила окупований Крим (фото)
3 березня, 07:59
Спроби ворога наступати на Харківщині та атака дронів на Сумщину: яка ситуація в регіонах
Спроби ворога наступати на Харківщині та атака дронів на Сумщину: яка ситуація в регіонах
8 березня, 10:12
Кремль використовує Пригожина для прикриття поразок на фронті – ISW
Кремль використовує Пригожина для прикриття поразок на фронті – ISW
13 березня, 06:12
Боєць ЗСУ отримав підозру (відео)
Боєць ЗСУ отримав підозру (відео)
14 березня, 12:12
Спецназ СБУ показав результат своєї роботи на фронті (відео)
Спецназ СБУ показав результат своєї роботи на фронті (відео)
23 березня, 11:59

Події в Україні

«Вагнерівці» атакують: ЗСУ показали бій за Соледар-Сіверськ (відео)
«Вагнерівці» атакують: ЗСУ показали бій за Соледар-Сіверськ (відео)
ЗСУ ліквідували топ-офіцера росіян, який організував Іловайський котел
ЗСУ ліквідували топ-офіцера росіян, який організував Іловайський котел
Захисники відбили 50 ворожих атак: Генштаб назвав найгарячіші напрямки
Захисники відбили 50 ворожих атак: Генштаб назвав найгарячіші напрямки
Федоров розповів, скільки жителів Мелітополя росіяни тримають у катівнях
Федоров розповів, скільки жителів Мелітополя росіяни тримають у катівнях
Росіяни накрили вогнем Куп’янськ: поцілили у п’ятиповерхівку (фото)
Росіяни накрили вогнем Куп’янськ: поцілили у п’ятиповерхівку (фото)
На Херсонщині міна-«пелюстка» вибухнула у руках чоловіка: деталі інциденту
На Херсонщині міна-«пелюстка» вибухнула у руках чоловіка: деталі інциденту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Український десантник знищив у одному бою п’ять танків та три БМП
11K
У Росії прогримів потужний вибух за 200 км від Москви (фото, відео)
9368
Танковий двобій між ЗСУ та армією РФ: яскраве відео від Міноборони
7911
26 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6320
Солдатів із Туви, що приїхали воювати проти України, утримує в полоні їхнє ж командування
6114
У Львові вночі стався потужний вибух: що відомо

Новини

Відео бачило все село. Журналістка розповіла шокуючі деталі про зґвалтування на Закарпатті
Сьогодні, 17:00
Співавтор закону про деколонізацію спрогнозував, коли вулиці очистяться від російських назв
Вчора, 21:32
Генерал Муженко: У нас є всі можливості розгромити Росію
Вчора, 16:16
Бої за Бахмут: Залужний заявив про стабілізацію ситуації
Вчора, 11:23
Україна виконала 72% зобов'язань стосовно виконання Угоди про асоціацію з ЄС (інфографіка)
24 березня, 16:00
На Волині жінка намагалася продати немовля за $30 тис. (фото)
24 березня, 12:30

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту