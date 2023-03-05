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Лікарні на окупованих територіях переповнені важкопораненими росіянами – Маляр

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Лікарні на окупованих територіях переповнені важкопораненими росіянами – Маляр
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За словами заступниці міністра оборони, загарбники відмовляються брати участь у наступі та виконувати накази некомпетентного командування

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат у живій силі. Медичні заклади на тимчасово окупованій території України переповнені важкопораненими, їх евакуація для лікування на території Росії майже не здійснюється. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

З метою приховування відомостей про кількість померлих від ран, їх облік ведеться виключно російськими військовими медиками. Разом з тим інформація про реальні втрати росіян швидко розповсюджується серед військовослужбовців та деморалізує особовий склад противника.

«Зокрема, приданий на посилення 155 окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ добровольчий козачий загін відмовляється брати участь у наступі і виконувати накази некомпетентного командування», –  підкреслила Маляр.

Така тенденція спостерігається й в інших підрозділах ворога. У зв’язку з цим командування російських окупаційних військ активізувало проведення заходів примусового та карального характеру, намагаючись покращити стан військової дисципліни та запобігти випадкам масового залишення районів ведення бойових дій.

До слова, триває 375-а доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби нашими захисниками було відбито понад 130 атак противника на зазначених напрямках.

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Теги: росія втрати

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