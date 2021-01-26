Співробітники СБУ затримали небезпечного шпигуна

Бойовик виконував розвідувальні завдання у районі Станиці Луганської, Чорнухине та Дебальцеве

Контррозвідка українських спецслужб затримала чоловіка, який брав участь у бойових діях на території ОРДЛО на боці російських окупантів.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

«Слідчими та оперативниками встановлено, що мешканець Луганщини у 2014 році приєднався до так званого «3-го Станично-Луганського батальйону десантно-штурмової бригади» НЗФ «ЛНР». Згодом продовжив злочинну діяльність на посаді розвідника у складі так званої «окремої розвідувальної роти 4 ОМСБр 2 АК НМ ЛНР», – резюмували у відомстві.

Контррозвідники встановили, що бойовик виконував розвідувальні завдання у районі Станиці Луганської, Чорнухине та Дебальцеве.

Наразі затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формуваннях) Кримінального кодексу України.

Крім цього, вирішується питання щодо повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

«Заходи із викриття і затримання фігуранта проводились під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури», – додали у пресслужбі.