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    Події в Україні

    Співробітники СБУ затримали небезпечного шпигуна

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    Контррозвідка СБУ затримала розвідника НЗФ &laquo;ЛНР&raquo; - Співробітники СБУ затримали небезпечного шпигуна
    Контррозвідка СБУ затримала розвідника НЗФ «ЛНР»
    Фото: СБУ

    Бойовик виконував розвідувальні завдання у районі Станиці Луганської, Чорнухине та Дебальцеве

    Контррозвідка українських спецслужб затримала чоловіка, який брав участь у бойових діях на території ОРДЛО на боці російських окупантів.

    Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

    «Слідчими та оперативниками встановлено, що мешканець Луганщини у 2014 році приєднався до так званого «3-го Станично-Луганського батальйону десантно-штурмової бригади» НЗФ «ЛНР». Згодом продовжив злочинну діяльність на посаді розвідника у складі так званої «окремої розвідувальної роти 4 ОМСБр 2 АК НМ ЛНР», – резюмували у відомстві.

    Контррозвідники встановили, що бойовик виконував розвідувальні завдання у районі Станиці Луганської, Чорнухине та Дебальцеве.

    Наразі затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формуваннях) Кримінального кодексу України.

    Крім цього, вирішується питання щодо повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

    «Заходи із викриття і затримання фігуранта проводились під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури», – додали у пресслужбі.

    Теги: бойовики на Донбасі СБУ Луганщина ЛНР ОРДЛО
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