«Справа Шеремета»: фігурантам і адвокатам відкрили 38 томів досудового розслідування



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Справа Шеремета: для підозрюваних та адвокатів підготували 38 томів досудового розслідування Фото: Нацполіція

Досудове розслідування за фактом умисного вбивства Павла Шеремета тривало 1402 дні

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили про відкриття для ознайомлення 38-ми томів матеріалів досудового розслідування щодо фігурантів у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугар.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

«Досудове розслідування за фактом умисного вбивства Павла Шеремета тривало 1402 дні. Матеріали провадження налічують понад дві сотні томів: 38 томів – стосовно трьох підозрюваних, більш ніж 200 – щодо встановлення інших фігурантів, організаторів та замовників цього злочину. Аби встановити виконавців та організаторів, проведено ряд слідчих і розшукових дій. Зокрема опрацьовано майже 20 тисяч годин відеозаписів (а це записи від п’яти днів до двох місяців фіксації), допитано понад 3000 осіб, опрацьовано майже 44 тисячі абонентських номерів, 15 тисяч ІМЕІ та 400 моніторингів (при цьому в кожному моніторингу – від 4 000 до 200 000 з’єднань абонентів). Окрім того, проведено, відповідно до рішень судів, 180 окремих слідчих (розшукових) дій, призначено 106 комплексних експертиз», – прозвітували в МВС.

У відомстві пояснили, що, оскільки процесуальний керівник у кримінальному провадженні виділив матеріали досудового розслідування стосовно підозрюваних в окреме провадження, то було ухвалене рішення про відкриття матеріалів іншій стороні.

«На цей час підготовлено копії усіх матеріалів досудового розслідування підозрюваним і їх захисникам у кримінальному провадженні. Адвокати можуть ознайомитися із ними в робочі дні», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, слідство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета змінило підозру Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко.

Як повідомлялось, під час пресконференції президент Володимир Зеленський заявив, що розслідування «справи Шеремета» - особиста відповідальність керівника МВС Арсена Авакова.

Він почав цю справу, він повинен її довести до кінця. До результату, щоб усі, хто дійсно вбив Шеремета, були покарані», – сказав він і додав: якщо слідство та суд доведе вину підозрюваних у цій справ, то «вони сядуть в тюрму».

«Якщо ні, будуть нести відповідальність ті люди, які довели цю справу до суду й звинуватили невинних людей», - запевнив президент.