Аваков цього тижня прозвітує про події в Кагарлику



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Глава МВС прийде у парламент на годину запитань до уряду

Міністр прийде із звітом до Верховної Ради

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 5 червня відзвітує у Верховній Раді про останні події, зокрема про справу катування та зґвалтування поліцейськими у Кагарлику

Про це повідомила народний депутат від фракції «Слуги народу» Ірина Верещук, пише РБК-Україна.

За її словами, Аваков відзвітує під час засідання Верховної Ради у п'ятницю, 5 червня.

«На засіданні правоохоронного комітету не було Арсена Авакова. Комітет заслухав Геращенка. Аваков буде доповідати з трибуни в п'ятницю на годині запитань до уряду», - сказала нардеп.

Аваков повинен буде доповідати про хід розслідування справ щодо згвалтування у Кагарлику та стрілянини у Броварах.

Нагадаємо, 26 травня суд заарештував двох поліцейських, подозрюваних у зґвалтуванні жінки і побитті чоловіка в Кагарлику.

Раніше прокуратура Київської області повідомила деякі подробиці справи щодо зґвалтування та нанесення тілесних ушкоджень потерпілим у Кагарлицькому відділі поліції. Так, один із правоохоронців, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка. Зокрема, вдягав на неї протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою. Після цього, кілька разів зґвалтував потерпілу.

Крім цього, поліцейські застосували фізичну силу відносно чоловіка, який у цей же час перебував у приміщенні відділення поліції.

За наказом начальника Головного управління Національної поліції у Київській області у Караглик відряджені представники обласного управління поліції, які здійснюватимуть керівництво місцевим відділом.