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    Політика

    Справа Гримчака: прокурор оголосив обвинувальний акт

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    Юрій Гримчак фігурує у кримінальній справі про корупцію - Справа Гримчака: прокурор оголосив обвинувальний акт
    Юрій Гримчак фігурує у кримінальній справі про корупцію
    Фото: 24 канал

    У Вищому антикорупційному суді відбулось перше засідання з розгляду по суті обвинувального акту у справі Гримчака

    У Вищому антикорупційному суді відбулося засідання з розгляду по суті обвинувального акту в справі ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.

    Про це повідомляє пресслужба САП.

    «1 червня 2020 року у Вищому антикорупційному суді відбулось перше засідання з розгляду по суті обвинувального акту у справі про обвинувачення колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та його «помічника» у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190 («шахрайство»); ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.3 ст.369; ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.4 ст.369 («підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовим особам, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище») Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.

    У відомстві заявили, що на засіданні прокурором САП оголошено короткий виклад обвинувального акту. Також і сторона звинувачення, і сторона захисту виступили зі вступними промовами.

    Крім того, прокурором САП заявлено цивільний позов у справі про відшкодування збитків, які були завданні в результаті вчинення вказаного злочину.

    Наступне засідання призначено на 13:00 год. 12 червня 2020 року.

    26 травня Вищий антикорупційний суд провів підготовче засідання у справі Гримчака.

    Як повідомлялось, НАБУ закінчило досудове розслідування справи про можливе шахрайське заволодіння $1 млн колишнім заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрієм Гримчаком і його помічником Ігорем Овдієнком.

    шахрайство НАБУ САП розслідування Юрій Гримчак
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