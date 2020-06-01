Суд пом’якшив запобіжний захід Чорновол



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Суд пом'якшив запобіжний захід Тетяні Чорновіл

Відтепер Чорновол може пересуватися не тільки в селищі, а по всій Київській області

Екснардепу Тетяні Чорновіл, якій повідомили про підозру в умисному вбивстві в результаті підпалу офісу Партії регіонів, пом'якшили запобіжний захід.

Відтепер може пересуватися не тільки в селищі, а по всій Київській області.

Печерський райсуд Києва продовжив нічний домашній арешт до 1 серпня, але обмеження на пересування лише в селищі Гора, де вона живе, скасували.

«До серпня місяця, тобто два місяці я можу перебувати в межах Київської області, міста Києва вдень, а вночі у мене нічний арешт», – сказала вона.

Раніше Чорновол заявила, що ДБР займається розслідуванням щодо її нагородного автомата.

Зазначимо, зранку 16 квітня почались судові слухання по справі Чорновол.

14 квітня Печерський районний суд міста Києва почав обирати запобіжний захід Чорновол. На засіданні захист екс-нардепа заявив про відвід судді Сергія Вовка, після чого той оголосив перерву в засіданні на невизначений термін. Рішення про відвід буде виносити інший склад суддів.

Як повідомлялось, раніше Чорновол неодноразово штурмувала офіс ДБР і вимагала відставки його тодішнього очільника Романа Труби.

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Джерело: 5 канал