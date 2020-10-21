Порошенко прокоментував заборону книги про Стуса: це ганьба для суду і Медведчука



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Дарницький районний суд Києва заборонив розповсюдження книги Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» без дозволу Віктора Медведчука за його позовом

Судовий процес зробив книзі добру рекламу, - заявив п'ятий президент

Судова заборона розповсюдження книги про Василя Стуса це ганебне продовження наступу на українські цінності. Про це заявив п’ятий президент, лідер «Європейської солідарності» пд час поїздки на Прикарпаття.

«Як ви напевно знаєте, суд за позовом Медведчука заборонив розповсюдження книги Вахтанга Кіпіані про Василя Стуса і постановив вилучити з неї згадки прізвища позивача. Це – ганьба і для позивача, і ганьба для суду», – переконаний Порошенко.

Він нагадав, як того ж дня люди кинулися до книгарень і скупили за одну годину всі книжки. А видавництво почало друкувати новий наклад.

«Це і є реакція справжніх українців. Бо тривалий судовий процес зробив книзі добру рекламу. Вахтанг став одним із самих знаних авторів. А українці знову й знову повертаються до творчості Василя Стуса», – говорить Порошенко.

«Ми бачимо системну атаку на наші цінності і здобутки. Це не лише нападки на армію, мову чи на віру. Найскладніше відстояти наш європейський та євроатлантичний курс. Бо на словах влада декларує як мету вступ до ЄС та НАТО. А на ділі це навіть на ходьба на місці – це реванш, про який ми попереджали рік тому», – застерігає п’ятий президент.

Як повідомлялося, Дарницький районний суд 19 жовтня ухвалив рішення, який частково задовольнив позов народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука проти журналіста й історика Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat про заборону видання і поширення книги «Справа Василя Стуса».

Зокрема, суд вирішив визнати «недостовірною і такою, що порушує особисті немайнові права Віктора Медведчука на повагу до честі й гідності, недоторканності й ділової репутації» інформацію, поширену в кількох розділах книжки «Справа Василя Стуса».

Своєю чергою видавництво Vivat оскаржуватиме заборону суду продавати книгу журналіста Вахтанга Кіпіані про українського письменника Василя Стуса без дозволу одного з лідерів «Опозиційної платформи - За життя», нардепа Віктора Медведчука.

У вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книжку журналіста й історика Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса», бо та містить «висловлювання, які не відповідають дійсності». Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова.

Книга Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» вийшла друком у травні 2019 року.

У ній зібрані ключові документи з колишнього архіву КДБ, які пояснюють, як і за що насправді судили українського дисидента. За словами Кіпіані, ця книжка не лише проливає світло на кримінальну справу, а й дає зрозуміти, якою Василь Стус був людиною.

Віктор Медведчук був державним захисником українського поета Василя Стуса. Його часто звинувачують у порушенні адвокатської етики під час цього процесу. Сам він своєї провини не визнає.