Під Шевченківським судом сталися сутички після розгляду справи над Антоненком (відео)



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Підтримати Антоненка, Кузьменка і Дугарь до будівлі суду прийшли активісти, друзі і знайомі підозрюваних

Поліція заявила, що після оголошення вироку про продовження арешту Антоненку на виїзді з території суду з'явився автомобіль, що блокував виїзд

У Шевченківському районному суді міста Києва 21 жовтня проходило засідання у справі вбивства журналіста Павла Шеремета. Після винесення вироку Андрію Антоненку, Юлії Кузьменко та Яні Дугарь під судом сталися сутички.

Відео сутичок оприлюднив у Facebook фотограф Ян Доброносов.

Зазначається, що підтримати Антоненка, Кузьменка і Дугарь до будівлі суду прийшли активісти, друзі і знайомі підозрюваних.

Після оголошення про продовження арешту Антоненку на виїзді з території суду з'явився автомобіль, який стояв на «аварійці». Правоохоронці стверджують, що він блокує виїзд службового транспорту. На вимогу поліції, власниця автомобіля відмовлялася його прибрати.

У зв'язку з цим правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 343 Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця Кримінального кодексу України.

Після цього під судом почалася підтасовка, де простраждали кілька журналістів.

Нагадаємо, сьогодні, 21 жовтня, Шевченківський районний суд залишив обвинуваченого у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка під вартою, іншу обвинувачену у справі - Юлію Кузьменко – під цілодобовим домашнім арештом, а також продовжив строк дії обов’язків ще одній обвинуваченій, Яні Дугарь, до 19 грудня.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.