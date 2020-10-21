Справа Шеремета: Антоненка залишили під вартою, а Кузьменко – під домашнім арештом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наступне засідання у справі – 17 листопада об 11:00

Андрію Антоненку продовжили строк тримання під вартою до 19 грудня включно

Шевченківський районний суд залишив обвинуваченого у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка під вартою, іншу обвинувачену у справі - Юлію Кузьменко – під цілодобовим домашнім арештом, а також продовжив строк дії обов’язків ще одній обвинуваченій, Яні Дугарь, до 19 грудня. Про це заявила головуюча суддя у справі Оксана Голуб, повідомляє Укрінформ.

«Суд ухвалив: клопотання прокурора задовольнити. Продовжити Антоненку строк тримання під вартою до 19 грудня включно. Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту Юлії Кузьменко до 19 грудня, зобов’язати її здати на зберігання документи для виїзду з країни, носити електронний засіб контролю. Продовжити строк дії обов’язків Дугарь по 19 грудня включно», – сказала Голуб.

На засіданні адвокат обвинуваченої у цій справі, Яни Дугарь, Віталій Коломієць закликав зняти з його підзахисної обов’язки, а також - змінити запобіжний захід Антоненку.

«Прошу для Андрія Антоненка змінити запобіжний захід, а для Яни Дугарь не продовжувати ці обов’язки, як не продовжувати ці обов’язки і для Кузьменко», – уточнив Коломієць.

Юлія Кузьменко, яка також підозрюється у причетності до вбивства Павла Шеремета, попросила змінити їй запобіжний захід хоча б на нічний домашній арешт, а захисник ще одного обвинуваченого у цій справі, ветерана АТО і музиканта Андрія Антоненка («Ріффмастера») Станіслав Кулик заявив, що Антоненка хоче взяти на поруки ряд осіб.

Потім ті, хто хотів взяти Антоненка на поруки, заявили про це у суді. Серед них - нардепи Яна Зінкевич, Михайло Бондар, Марія Іонова і Роман Костенко, а також Олександр Гагаєв, який заявив, що був першим командиром Антоненка у зоні бойових дій.

Суд залишив Антоненка під вартою, Кузьменко – під цілодобовим домашнім арештом, і також продовжив строк обов’язків Дугарь – всім по 19 грудня включно.

Наступне засідання у справі – 17 листопада на 11:00.

Голуб поінформувала, що на наступний рік, як попередньо було заплановано, засідання у цій справі у перші два місяці будуть проводитися кожного вівторка, починаючи з 12 січня, о 14:00.

Як повідомлялося, сьогодні, 21 жовтня, на засідання суду не пустили журналістів.

28 вересня Шевченківський райсуд Києва ухвалив залишити під вартою музиканта і військовослужбовця Андрія Антоненка, підозрюваного в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Також 28 вересня в Шевченківському районному суді Києва прокурор зачитав коротку частину обвинувального акту підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Також у суді привели до присяги присяжних.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.