Підозрювана у «справі Шеремета» Дугарь не має незаперечного алібі - МВС



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Слідство також нагадує, що Яна Дугарь відмовилася від проведення слідчих і процесуальних дій

Слідство має ряд доказів, які підтверджують співучасть Дугарь у вбивстві Шеремета - поліція

Підозрювана у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета військовий медик Яна Дугаров на сьогодні не має алібі, яке б підтверджувало її неучасть у цьому злочині. Про це йдеться в заяві, розміщеній на сайті МВС України в понеділок.

«У ЗМІ поширюється інформація, що у підозрюваної нібито є алібі, яке підтверджує її неучасть у вбивстві в якості особи, яка проводила розвідку розміщення відеокамер на шляху осіб, які в подальшому встановили вибуховий пристрій під автомобілем журналіста. Однак слідство має ряд доказів, які підтверджують співучасть Дугарь в цьому злочині», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у матеріалах справи є записи відеокамер з відповідними висновками експерта, записи телефонних розмов з фоноскопічною експертизою, практичний посібник з ведення розвідувальних дій, вилучений у підозрюваної, доведені факти підроблення нею свого підпису.

У МВС вказують, що адвокати Дугарь навели докази, які в подальшому були спростовані, як то - виконана з порушеннями рецензія-спростування на висновки експерта, неправдива інформація про можливості Дугарь залишати військову частину, в якій вона проходила службу.

Згідно з повідомленням, «сумнівними» є свідоцтва чотирьох знайомих підозрюваної.

«Ці 4 особи впевнено пам'ятають, що 15-18 липня 2016 року Дугарь перебувала в госпіталі Покровська. Разом з тим, 47 опитаних слідством осіб, які проходили службу в цьому госпіталі, цього не підтвердили. Ще 101 особа, яка перебувала в госпіталі на лікуванні, не пам'ятають медсестру на ім'я Яна. У той же час, документально підтверджено, що підозрювана брала участь лише в чотирьох операціях 1-7 липня 2016 року. Записів по інших днях по Дугарь відсутні», - підкреслюють в МВС.

Керівництво військової частини, де проходить службу Дугарь, так і дало правову оцінку її вчинкам як військовослужбовця, дисциплінарні висновки не зроблено. «Підозрювана схильна до обману, приховування деяких обставин свого життя, а тому її твердження про неможливість участі в злочині необхідно ставити під сумнів», - вказується в повідомленні.

Слідство також нагадує, що Дугарь відмовилася від проведення слідчих і процесуальних дій, зокрема, від надання зразків почерку, від проходження судово-психіатричної експертизи, від проходження поліграфа, від дачі показів у якості підозрюваної.

Як повідомлялося, на сьогодні підозрюваної Яні Дугарь судом обрано запобіжний захід у вигляді застави.

Нагадаємо, 17 липня Печерський районний суд Києва пом’якшив запобіжний захід підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь.

13 липня суд дозволив Дугарь зняти електронний браслет.

Нагадаємо, 4 липня у Києві відбулася акція солідарності з ув’язненими по справі Шеремета.