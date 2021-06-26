США у День кримськотатарського прапора закликали Росію припинити окупацію Криму

Посольство США в Україні також попросило Росію поважати свої зобов'язання за Мінськими домовленостями

Посольство США в Україні у День кримськотатарського прапора закликає Росію поважати свої зобов'язання за Мінськими домовленостями та вимагає припинення окупації Криму. Про це ідеться у дописі амбасади на сторінці у Facebook.

«У День кримськотатарського прапора ми вшановуємо кримськотатарський народ. Ми закликаємо Росію поважати свої зобов'язання за Мінськими домовленостями та вимагаємо припинення окупації Криму», – ідеться в повідомленні.

26 червня в Україні відзначають День кримськотатарського прапора. Стяг був затверджений у 1917 році, а саме свято почали відзначати з 2010 року.Воно було закріплене рішенням V Курултаю кримськотатарського народу.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи в середу, 23 червня, прийняла резолюцію про захист прав кримських татар, які проживають в анексованому Росією Криму, а також в черговий раз підтвердила, що не визнає окупацію Криму і Севастополя Росією.

Українська делегація, коментуючи перспективи розгляду кримського питання в ПАРЄ заявила, що вони очікують опір з боку росіян.

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