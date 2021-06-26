Знову потоп: злива з грозою і блискавками накрила Ялту (фото)

Минулого тижня через Чорноморський циклон у Криму ішли сильні зливи

В окупованій Ялті почалася сильна злива з грозою і блискавкою. Підконтрольна Росії «влада» розгортає оперативний штаб. Про це «голова адміністрації» Ялти Яніна Павленко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, збирають штаб для того, щоб посилити зараз ті тонкі місця, де ще можливі підтоплення, пов'язані зі зливами, які зараз посилилися.

У коментарях під відео користувачі діляться знімками, на яких видно, що потоки брудної води знову заливають вулиці міста.

Раніше рятувальники попередили кримчан про сильний дощ, грозу, град і вітер до 15-20 м/с до кінця суботи.

Минулого тижня через Чорноморський циклон у Криму ішли сильні зливи, в результаті яких Керч, а потім Ялта опинилися в зоні повеней. Через стихію постраждали сотні будинків, понад 1700 осіб були евакуйовані.

Тим часом, після повені анексованому Криму загрожують нові інфекційні хвороби.