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    Трагедія в Криму

    Знову потоп: злива з грозою і блискавками накрила Ялту (фото)

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    Дощі знову спричинили потоп у Ялті - Знову потоп: злива з грозою і блискавками накрила Ялту (фото)
    Дощі знову спричинили потоп у Ялті
    Фото: Олега Копилова

    Минулого тижня через Чорноморський циклон у Криму ішли сильні зливи

    В окупованій Ялті почалася сильна злива з грозою і блискавкою. Підконтрольна Росії «влада» розгортає оперативний штаб. Про це «голова адміністрації» Ялти Яніна Павленко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

    За її словами, збирають штаб для того, щоб посилити зараз ті тонкі місця, де ще можливі підтоплення, пов'язані зі зливами, які зараз посилилися.

    У коментарях під відео користувачі діляться знімками, на яких видно, що потоки брудної води знову заливають вулиці міста.

    Раніше рятувальники попередили кримчан про сильний дощ, грозу, град і вітер до 15-20 м/с до кінця суботи.

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    Знову потоп: злива з грозою і блискавками накрила Ялту (фото)
    Знову потоп: злива з грозою і блискавками накрила Ялту (фото)
    Знову потоп: злива з грозою і блискавками накрила Ялту (фото)
    Знову потоп: злива з грозою і блискавками накрила Ялту (фото)
    Знову потоп: злива з грозою і блискавками накрила Ялту (фото)
    Фото: Олега Копилова, Кріса Петрова

    Минулого тижня через Чорноморський циклон у Криму ішли сильні зливи, в результаті яких Керч, а потім Ялта опинилися в зоні повеней. Через стихію постраждали сотні будинків, понад 1700 осіб були евакуйовані.

    Тим часом, після повені анексованому Криму загрожують нові інфекційні хвороби.

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    Теги: рятувальники Facebook потоп вітер влада дощ
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    Знову потоп: злива з грозою і блискавками накрила Ялту (фото)