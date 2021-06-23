ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо кримських татар. Основні тези

Документ підтримали 73 парламентарі, 17 виступили проти, а ще двоє утрималися

Документ підтримали 73 парламентарі, 17 виступили проти, а ще двоє утрималися

ПАРЄ вкотре підтверджує, що не визнає окупацію Криму та Севастополя Росією

ПАРЄ на засіданні 23 червня схвалила резолюцію про ситуацію з кримськими татарами в окупованому Криму. Документ містить низку вимог до Росії.

Заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова зазначила, що це важливий вияв підтримки тим, хто в окупованому Криму продовжує потерпати від політичних та релігійно мотивованих переслідувань російської окупаційної влади.

За словами заступниці глави МЗС, російській стороні не вдалося приховати факти вбивств, насильницьких зникнень, катувань, безкарності, постановочних судових процесів, дискримінацію представників кримськотатарського народу та інших злочинів в окупованому Криму.

«Здійснення всіх тих протиправних практик, які створюють атмосферу страху, ворожнечі та беззаконня в Криму», – наголосила вона.

Член української делегації, народний депутат Олексій Гончаренко повідомив основні тези резолюції:

Основні тези:

ПАРЄ вкотре підтверджує, що не визнає окупацію Криму та Севастополя Росією. Крим – це Україна;

насильство проти кримських татар супроводжувало незаконну анексію Криму Росією і зараз продовжується;

ПАРЄ відзначає серйозне насильство, включно з тортурами, викрадення, заборону мирних мітингів та інші порушення прав людини, які чиняться проти кримських татар представниками російського режиму.

ПАРЄ закликає Росію:

негайно звільнити Крим;

припинити використання російського законодавства в Криму, в тому числі про «екстремізм» та «тероризм»;

скасувати рішення про заборону діяльності Меджлісу кримських татар, Мустафи Джемілєва та Рефата Чубарова;

забезпечити можливість вільного вивчення кримськотатарської мови;

звільнити всіх незаконно ув'язнених;

припинити примусовий призов кримчав в лави російської армії;

припинити переміщення затриманих з Криму в Росію;

провести чесні та справедливі розслідування справ, пов'язані з кримськими татарами і покарати всіх, хто причетний до насильства проти них;

припинити перешкоджати роботі юристів та правозахисників в Криму та допустити до Криму міжнародні органи, які захищають права людини.