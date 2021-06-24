Москві не сподобалася резолюція ПАРЄ про порушення прав кримських татар

Російській стороні не вдалося приховати фактів дискримінації представників кримськотатарського народу та інших злочинів в окупованому Криму

Прийнята вчора в ПАРЄ резолюцію про порушення прав кримських татар в Криму не на жарт роздратувала Кремль. Про це написав народний депутат Олексі Гончаренко на сторінці у Facebook.

«Спікер т.зв. «Держдуми РФ» В'ячеслав Володін взагалі запропонував заборонити в'їзд до Росії доповідачці – ісландському парламентарія Сунні Еварсдоттір.

Не знаю, чи планувала шановна пані Еварсдоттір відвідувати Росію, але відповідь має бути симетричною. До речі, злочинець Володін ще з 2014 року в списку санкцій за участь в окупації Криму.

Зі свого боку, хочу подякувати пані Еварсдоттір за відмінну і професійну доповідь. Крим був і залишається українським, а до всіх кремлівських злочинців ми обов'язково доберемося. Доповідь чітко дає зрозуміти – всі ваші злодіяння фіксуються і за них доведеться відповідати!», – написав Гончаренко

Нагадаємо, ПАРЄ на засіданні 23 червня схвалила резолюцію про ситуацію з кримськими татарами в окупованому Криму. Документ містить низку вимог до Росії.

Заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова зазначила, що це важливий вияв підтримки тим, хто в окупованому Криму продовжує потерпати від політичних та релігійно мотивованих переслідувань російської окупаційної влади.

За словами заступниці глави МЗС, російській стороні не вдалося приховати факти вбивств, насильницьких зникнень, катувань, безкарності, постановочних судових процесів, дискримінацію представників кримськотатарського народу та інших злочинів в окупованому Криму.

«Здійснення всіх тих протиправних практик, які створюють атмосферу страху, ворожнечі та беззаконня в Криму», – наголосила вона.