Збій у ПриватБанку – повторно списують гроші з карток клієнтів

У мережі деякі клієнти скаржаться, що в них списало близько 110 грн, а в когось близько тисячі

Втрачені кошти клієнтам обіцяють повернути протягом доби

У суботу, 26 червня, у клієнтів «ПриватБанку» повторно списалися гроші з карток за операціями 23-24 червня. Кошти обіцяють повернути протягом доби. Про це повідомив прессекретар банку Олег Серга на своїй сторінці у Facebook.

«Прошу вибачення у деяких кліентів нашого банку, які через прикрий збій сьогодні стикнулися з повторним списанням коштів за деякими картками та некоректним відображенням та використанням доступного залишку за карткою. Наші фахівці працюють над вирішенням проблеми. Некоректно списані суми будуть повернені протягом доби. Ще раз приносимо вибачення за надані незручності», – ідеться у дописі.

У мережі деякі клієнти скаржаться, що в них списало близько 110 грн, а в когось близько тисячі.

Нагадаємо, на початку червня суд заочно арештував ексглаву «Приватбанку» Дубілета.

Раніше Національне антикорупційне бюро повідомило про нові підозри колишньому топменеджменту комерційного «Приватбанку» за розтрату 8,2 млрд грн напередодні його націоналізації. Один із підозрюваних є колишній голова правління Приватбанку Олександр Дубілет.

Наприкінці лютого НАБУ вже повідомляло про підозру Дубілету.

23 лютого трьом колишнім високопосадовцям ПАТ КБ «Приватбанк» повідомили про підозру в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем. Зокрема, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та у службовому підробленні. Йдеться про розтрату 136 млн гривень.

Генпрокурорка Венедіктова підписала підозру найближчому співробітникові та фінансовому менеджеру олігарха Ігоря Коломойського Володимиру Яценку, а при спробі вилетіти з країни Ситник і «Украерорух» примусово повернули літак із підозрюваним у Бориспіль.

22 лютого українські правоохоронні органи провели спецоперацію в справі «Приватбанку». В міжнародному аеропорту «Бориспіль» посадили літак, на якому летів один із колишніх топменеджерів.

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін розповів, що інформацію про підозру «злили».