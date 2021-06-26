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    Всі бояться прямої війни з Росією, – посол Німеччини

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    &laquo;Колись буде таке вікно можливостей вступити в НАТО і для України&raquo; &ndash; Фельдгузен - Всі бояться прямої війни з Росією, – посол Німеччини

    «Колись буде таке вікно можливостей вступити в НАТО і для України» – Фельдгузен

    Фото Главком

    Посол вважає, що не слід переоцінювати вплив Німеччини в НАТО

    Україна має дуже впливових партнерів, які підтримують її амбіції стати членом НАТО, однак Альянс завжди мав проблеми з країнами, де йде війна.

    Про це посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен розповіла в інтерв’ю виданню «Дзеркало тижня».

    Говорячи про потенційне членство України, дипломатка згадала про рішення Бухарестського саміту, відзначивши, що всі чомусь думають, що лише Франція і Німеччина були тоді проти надання Україні ПДЧ. Однак, за її словами, «у НАТО співпрацюють 30 держав».

    «Це консенсусна організація. Цей консенсус (щодо вступу України – Ред.) потрібно знайти. Я думаю, що Україна має дуже впливових партнерів, які підтримують українські амбіції стати членом НАТО. Але це станеться не завтра, оскільки, як я вже сказала, це буде політичне рішення. НАТО завжди мала проблеми з країнами, де є війна. Безперечно. Бо одна з переваг НАТО – п’ята стаття Вашингтонського договору. І всі бояться бути з Росією в прямій війні», – сказала Фельдгузен.

    Посол вважає, що не слід переоцінювати вплив Німеччини в НАТО, бо там є інші великі гравці – США, Франція, Велика Британія, Канада.

    «Я думаю, що треба говорити з цими країнами, які дуже підтримують Україну, і розраховувати саме на їхній вплив в Організації», – зауважила Фельдгузен.

    Водночас посол запевнила, що «колись буде таке вікно можливостей вступити в НАТО і для України, але їй обов’язково треба бути готовою в той момент».

    Як повідомлялося, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент США Джо Байден планують провести зустріч. Вони, зокрема, обговорять Україну.

    Теги: США Німеччина НАТО Ангела Меркель війна посол
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    Всі бояться прямої війни з Росією, – посол Німеччини