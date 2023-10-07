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Стала відома доля колаборанта, чию автівку підірвано в Новій Каховці

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Стала відома доля колаборанта, чию автівку підірвано в Новій Каховці
Володимир Малов
фото з відкритих джерел

Секретар «Єдиної Росії» помер у лікарні

Партизани в Новій Каховці підірвали авто Володимира Малова, виконавчого секретаря відділення правлячої у Росії партії «Єдина Росія». Від отриманих травм колаборант помер у лікарні. Про це повідомив воєнний рух українців і кримських татар «Атеш» у Telegram. 

«У Новій Каховці був підірваний виконавчий секретар «Єдиної Росії» Володимир Малов. Ліквідований!», – йдеться в повідомленні.

Рух спротиву додає, ліквідація колаборантів лише посилюватиметься.

Інформацію про смерть Малова підтверджують і російські ЗМІ. 

Нагадаємо, що в суботу, 7 жовтня, в тимчасово окупованій росіянами Новій Каховці на Херсонщині невідомі підірвали колаборанта Володимира Малова. 

До слова, після того, як російський диктатор Володимир Путін підписав документи про нібито включення до складу Росії чотирьох українських областей – Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської – у російському реєстрі поступово почали з’являтися відомості про окупаційні «органи влади». Зокрема, на основі цих даних ідентифіковано 1579 українців, які стали колаборантами.

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Теги: колабораціонізм смерть Херсонщина

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