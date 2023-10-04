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Російська ракета знищила багатоповерхівку в Дніпрі. Згадаймо 15-річну Марію Лебідь

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Російська ракета знищила багатоповерхівку в Дніпрі. Згадаймо 15-річну Марію Лебідь
Марія була доброзичливою, позитивною та веселою
фото з відкритих джерел

Дівчинка займалася бальними танцями, музикою, захоплювалася вивченням англійської мови та домашнім квітництвом

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Марію Лебідь.

15-річна Марія Лебідь загинула 14 січня 2023 року в Дніпрі. Життя дівчинки забрала російська ракета, яка вдарила по багатоповерхівці. Марія була вдома сама, коли пролунав вибух. Унаслідок вибуху й обвалу частини будинку того дня загинуло 46 людей.

Російські терористи вдень 14 січня цілеспрямованим ударом знищили багатоповерховий будинок у Дніпрі
Російські терористи вдень 14 січня цілеспрямованим ударом знищили багатоповерховий будинок у Дніпрі
фото з відкритих джерел

Марія була дев’ятикласницею. Розумна, талановита, весела. Була президенткою учнівської ради. Вивчала англійську, вдома вирощували квіти. Захоплювалася танцями та музикою. У танцювальній студії «Каскад», яку відвідувала Марія, її пригадують дуже світлою дівчинкою.

Сама про себе Марія казала: «Я цілеспрямована, доброзичлива і працьовита. Намагаюся ставитися до життя з гумором і позитивом».

Російська ракета знищила багатоповерхівку в Дніпрі. Згадаймо 15-річну Марію Лебідь фото 1

«Моєї 15-річної, суперрозумної, суперталановитої, шалено веселої сестри більше немає (ракета влучила в будинок). Що робити з її відео та повідомленнями в Telegram, де Маша жартує та усміхається? Жива. Життя – це мить. Моя Маша. Довгонога красуня. Якби вона побачила скільки в мене переглядів та донатів, вона сказала б: «Оце я хайпанула». Дитина була з почуттям гумору професійного стендап-коміка. Дуже любила прикалуватися. Робити смішні фото. Останнє її фото у моїй галереї – надягнула мою шапку і присіла», – написала сестра дівчини.

Марія Лебідь із сестрою
Марія Лебідь із сестрою
фото з відкритих джерел

Знайома родини Євгенія Бондаренко зауважила, що її сестра після влучання ракети телефонувала мамі дівчинки Оксані, щоб дізнатись чи все в порядку.

«А вона була на роботі й не знала що трапилось, донька була вдома. Перший побіг на місце події рідний брат… Але будинку вже не було… Їх тато пішов з життя пару років тому, знаю сім’ю особисто. Ще двоє дітей, які йшли до Маші в гості, знаходяться в лікарні. Їх ракета застала на вулиці під аркою. А батьки безвісти зникли, чекаю на інформацію. З мамою Марії наразі працюють психологи, вона у шоковому стані досі», – написала жінка після трагедії.

Марія вела активний спосіб життя
Марія вела активний спосіб життя
фото з відкритих джерел

«Це просто цвіт нації, це дитина, яка подавала найкращі надії. Величезне серце. Дуже співчутлива, розумниця, неймовірно приємна людина, енергетика просто неповторна. Це невимовний жаль. Це просто неможливо пережити таке. Я особисто проклинаю тих, хто відправив сюди цю ракету», – наголосила класна керівниця Оксана Матусевич.

Зауважимо, згідно з останніми даними ООН, російські терористи за час повномасштабного вторгнення вбили щонайменше 9701 і поранили 17748 мирних українців. Серед загиблих – 555 дітей, поранених неповнолітніх – 1186. При цьому в організації зазначають, що реальна кількість жертв значно вища, оскільки отримання інформації в умовах війни ускладнене.

За останніми даними Офісу генпрокурора, в Україні через російську агресію загинуло щонайменше 504 дитини. Ще понад 1125 постраждали. Ці цифри також не остаточні. Триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

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Теги: смерть Дніпро дитина діти пам'ять

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