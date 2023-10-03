Окупанти почали застосовувати нову тактику обстрілу Херсона

Загарбники почали скидати вибухівку з безпілотників і збільшили застосування керованих авіабомб

Жодного дня не минає без ворожих обстрілів Херсона. Окупанти почали застосовувати нові види атак на місто. Про це розповів депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань «24 каналу».

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«Обстрілюють абсолютно з усіх видів зброї: систем залпового вогню «Град», артилерії, САУ, танків, гранатометів», – зазначив він.

За словами Хланя, мікрорайон Корабел найбільше страждає від гранатометів, бо розташований фактично на узбережжі Дніпра. Окупантам легко до нього дістати.

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Також загарбники почали скидати вибухівку з безпілотників і збільшили застосування керованих авіабомб.

Найбільшу активність росіян у Херсоні спостерігають зранку і до обіду. Саме тоді, коли люди виходять на вулицю. «Окупанти взяли за традицію обстрілювати обласний центр саме тоді, коли люди починають виходити у своїх справах», – наголосив Хлань.

Тривають також обстріли лівого берега Херсонщини. Мета ворога – залякати населення і продемонструвати свою присутність там.

Нагадаємо, зранку 2 жовтня окупанти відкрили вогонь по місту Херсон. Відомо про чотирьох поранених, двоє з них – у тяжкому стані. Зокрема, під час атаки поранення зазнали двоє дівчаток та їхня мати.