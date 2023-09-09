Обличчя зради. Люди, яких Кремль хоче зробити «владою» на окупованій Херсонщині

Явка з повинною: на «вибори» висунулися, соратники Сальда, екс-депутати ОПЗЖ, відомі кримські татари і потужний російський десант

У Росії 10 вересня – єдиний день голосування на місцевих виборах різних рівнів. Українцям найбільш цікавий не сам факт виборів у державі-агресорці, де вже дуже давно немає вільного волевиявлення, а український аспект цього фарсу. Росія вирішила також провести «вибори» на окупованих частинах Запорізької і Херсонської областей. Причому дострокові вибори на цих захоплених частинах України розпочалися 1 вересня, а завершаться 10-го. «Главком» розбирався, хто ж ці люди, яких Кремль просуває у «владу» на окупованих землях.

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Слід зазначити, що в окупованих районах Херсонщини та Запоріжжя наважилися йти на вибори усього чотири російські партії («Єдина Росія», «Справедлива Росія – Патріоти – За правду», КПРФ і ЛДПР), при тому що у самій Росії учасників виборів значно більше. Як повідомляє повністю залежний від Кремля «Всеросійський центр вивчення громадської думки» (ВЦИОМ), абсолютним лідером за опитуваннями напередодні виборів є «Єдина Росія», яку на окупованому Запоріжжі підтримують нібито майже 90%, а на Херсонщині їй малюють 80%.

Особливістю цих «псевдовиборів» є й те, що повний список кандидатів можна знайти лише на сайті партії «Єдина Росія». Інші «вивісили» у відкритий доступ лише своїх лідерів. За даним дослідження руху «Чесно», приблизно три чверті кандидатів у списках є українськими колаборантами. «Главком» проаналізував список «Єдиної Росії» на Херсонщині і виявив найбільш значні фігури серед загарбників і зрадників України.

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Кримські зрадники

Енвер Абдураїмов – колаборант, колишній депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим (ВР АРК) від фракції «Курултай-Рух», екс-член постійної комісії Верховної Ради АРК у міжнародних справах і проблемах депортованих народів. Ще до так званого «референдуму» на півострові у 2014 року перейшов на бік окупантів.

Енвер Абдураїмов

Протистояв закликам лідера кримських татар Мустафи Джемілєва чинити спротив захопленню влади на півострові. Свого часу працював на громадських засадах помічником народного депутата Верховної Ради України п’ятого скликання Бориса Беспалого.

Асан Алієв – ще один колаборант, так званий керівник окупованої Новоолексіївки. Колишній голова Херсонського регіонального меджлісу кримськотатарського народу.

Асан Алієв після окупації Криму очолював Херсонський регіональний Меджліс. Але з початком повномасштабної війни зрадив Україні

Нині очолює окупаційну Генічеську військову адміністрацію. Відомо, що Меджліс припинив повноваження колаборанта. А от виключити зі своїх лав може лише Курултай, який провести через окупацію Криму поки неможливо.

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Соратники Януковича і Медведчука

Дмитро Больбот – колаборант, екс-регіонал, соратник Володимира Сальда. Уродженець Херсона. Керівник торговельно-закупівельного кооперативу «Таврійський». З 2002 року три каденції працював на депутатом Херсонської міськради від Партії регіонів. З 2015 року перейшов до партії «Наш край». У 2020 році балотувався до Херсонської міськради від «Блоку Володимира Сальдо», але не обрався. Спортсмен: очільник спортклубу «Кіокушин карате».

Дмитро Больбот є соратником Володимира Сальда, один із найвідоміших колаборантів на Херсонщині

Відомо також, що п’ять років тому Больбот судився з НАЗК, яке виявило помилку у його декларації від 2016 року, коли той «забув» вказати відомості на понад 1 млн грн, а також не вказав, що має неповнолітню доньку і не відобразив доходи дружини. У 2022 році добровільно почав співпрацювати з окупантами, «тримав» центральний ринок Херсона, «особисто вів переговори з представниками бізнес-еліти Москви, які мають зв'язок із міноборони РФ», пише «Чесно». Фігурант бази «Миротворець».

Наталія Бродкіна – колаборантка, уродженка Мелітополя. Хоча сайт «Єдиної Росії» повідомляє, що зрадниця народилася у Генічеську. Свого часу була кандидаткою до Мелітопольської міськради від нині забороненої в Україні партії ОПЗЖ. Добровільно погодилася на співпрацю з окупантами одразу після 24 лютого 2022 р. Нині працює в окупаційній Генічеській військово-цивільній адміністрації.

Наталія Бродкіна як і багато інших колаборантів, була соратницею Віктора Медведчука

Григорій Бочко – колаборант, уродженець села Чумацький Шлях, яке окупанти перейменували на Владіміро-Ільїнку. Очолює окупаційну адміністрацію рідного села.

Юрій Бочко – колаборант, глава окупаційної Новотроїцької військово-цивільної адміністрації. Колишній депутат Генічеської районної ради Херсонської області від ОПЗЖ, обрався у 2020 р. Фігурант бази «Миротворець».

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Юрій Бочко раніше був пов’язаний із забороненою нині ОПЗЖ. Після початку повномасштабної війни зрадив Україні

Дмитро Булочник – колаборант, був членом нині забороненої партії ОПЗЖ. Як зазначається на сайті «Єдиної Росії», нині вже є членом цієї путінської партії. Керівник фірми «Прибой», яка займається будівництвом. Фігурант бази «Миротворець».

Дмитро Булочник

Віталій Булюк – колаборант, уродженець села Гладівка. Був депутатом Херсонської облради 5-7 скликань від КПУ, начальником Херсонської митниці з 2007 до 2015 рр.. Є кумом фігуранта журналістських розслідувань, колишнього голови Державної митної служби і колишнього першого заступника голови Верховної Ради Ігоря Калетника. 12 грудня 2022 року автомобіль, у якому перебував Віталій Булюк, було підірвано в окупованому Скадовську. Водій Булюка загинув на місці. Сам колаборант отримав поранення, його було відправлено на лікування до Сімферополя. Та схоже, що напад «кандидата» не протверезив і він не припинив злочинної діяльності. Його називають одним із найбільш впливових представників окупаційної влади на Херсонщині, а саме «першим віце-губернатором Херсонської області», який зокрема курує питання фінансово-бюджетної політики і економіки.

Віталію Булюк є одним із найбільш впливових колаборантів на окупованій Херсонщині

Віктор Булюк – колаборант, уродженець Скандовська, деректор «Агрофірми-Булюк». Ймовірно, син Віталія Булюка.

Сергій Швайко – колаборант, мер окупованого Скадовська. Фігурант бази «Миротворець». Раніше працював водієм і будівельником. Принаймні, так стверджують російські ресурси, зокрема сайт «Єдиної Росії».

Сергій Швайко (ліворуч на фото) керує адміністрацією окупованого Скадовська

Юрій Шашков – уродженець Чити. Начальник управління у так званому Міністерстві молодіжної політики і спорту окупованої частини Херсонської області. Примітно, що у 2015 році намагався обратися депутатом до Херсонської обласної ради і міської ради Херсона від об’єднання «Самопоміч», але безуспішно. Також входив до складу Громадської ради при Херсонській ОДА за часів голів ОДА Гордєєва та Гусєва. Окрім цього, також представляв партію «Херсонці». Після початку повномасштабної війни зрадив Україні. Спочатку вступив до лав КПРФ, принаймні на початку цього року був комуністом, але на нинішніх «виборах» опинився вже у складі «Єдиної Росії».

Херсонські колаборанти, член КПРФ і колишній головний санітарний лікар Херсонщини Юрій Ромаскевич (ліворуч у червоному шарфі на фоні прапора) і Юрій Шашков (праворуч у червоному шарфі) Фото: deputat.ks.ua

Олена Бельмега – колаборантка, родом з м. Навашино, Нижегородської області. До Херсона переїхала із родиною в юному віці. Працювала керівником відділення «Приватбанку» у Херсоні. На сайті «Єдиної Росії» зазначено, що «кандидатка» є домогосподаркою.

Олена Бельмега

Колаборантка почала співпрацю з окупантами у квітні 2022 року, обіймала посаду «головного спеціаліста сектору обліку матеріальних запасів управління бухгалтерського обліку і фінансового забезпечення адміністрації Херсонської області». Виконувала обов’язки «міністра» в окупаційній адміністрації області.

Юрій Барбашов – колаборант, уродженець Миколаєва. Після звільнення Миколаївщини утік на підконтрольну Росії територію. Був так званим главою окупаційної Снігурівської військово-цивільної адміністрації. Снігурівка за українськими законами є частиною Миколаївської області. Важливо зазначити, що Кремль офіційно не вважає Миколаїв і область територією РФ. Натомість Барбашов, аби зробити Снігурівку «російською», заявляв про «приєднання» населеного пункту до Херсонської області, яку Москва вважає своєю.

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Колаборант Юрій Барабашов вважає, що Снігурівка, що на Миколаївщині, також має належати Росії

У 2014 році цей діяч він був одним із учасників місцевого Антимайдану. Після перемоги Революції гідності втік до окупованого Луганська, займався розповсюдженням російської пропаганди, веде телеграм-канал.

Володимир Басов – колаборант, уродженець Генічеська. Пенсіонер із середньою освітою. Фігурант бази «Миротворець»

Любитель СРСР, пенсіонер із середньою освітою Володимир Басов лізе до окупаційної влади

Зайди з Росії

Дмитро Богомолов – окупант з Магнітогорська. На сайті «Єдиної Росії» у порівнянні з іншими кандидатами у нього представлена докладна біографія. Причому, написана від першої особи. Зокрема, окупант пише, що до Херсона приїхав у серпні 2022 року, де почав працювати у так званому «Управлінні освіти міста Херсона» і додав, що нині працює на посаді головного спеціаліста відділу загальної освіти так званого Міністерства освіти. Прихильник «консервативних поглядів» і «традиційних цінностей».

Дмитро Богомолов

«У даний момент навчаюся у Херсонському державному університеті», – пише окупант так, нібито Херсон досі під контролем держави-агресора. Також він не уточнює, що його кар’єра у Херсоні тривала всього один місяць. Перебуває у базі «Миротворця».

Сергій Вікшняйкін – гауляйтер окупаційної адміністрації «сільське поселення Асканія-Нова«, уродженець Московської області. За повідомленням «Центру журналістських досліджень», у себе на батьківщині має чимало боргів. Можна припустити, що це не останній фактор, який спонукав його припертися на окуповані території і долучитися до злочинної діяльності в Україні. Нещодавно з ініціативи Вікшняйкіна окупанти пошкодили пам’ятник загиблим у Другій світовій. А потім на камери показали як його відновили.

Олексій Галченко – окупант, уродженець Таганрога. Так званий в.о. міністра освіти і науки в окупаційній адміністрації. Кандидат педагогічних наук, учитель російської мови.

Олексій Галченко

Сергій Грішин – окупант, уродженець Приморського краю. З червня 2022 року в.о. глави так званого міністерства туризму окупованої Херсонщини. Сайт «Єдиної Росії» надає цікаві факти з біографії Грішина. Зокрема те, що з 1988 до 1992 року він проходив службу у Збройних силах РФ, а у 1993-1994 роках служив у Збройних силах України. Припустимо, буває, змінила людина громадянство, завела сім’ю, після здобуття Україною незалежності залишитися у нашій країні. Але ні. З 1994 до 2001 року Грішин Сергій Юрійович служив у відділі по боротьбі з організованою злочинністю МВС Росії. Цілком можна припустити, що у людини уже тоді було два паспорти, український і російський.

Сергій Грішин відповідно до офіційної біографії, служив і в російській, і в українській арміях

Україна звернулася до світової спільноти не визнавати результати псевдовиборів, які відбуваються на окупованих територіях України. СБУ стосовно усіх відомих зрадників порушила справи за колабораціонізм.

Михайло Глуховський, «Главком»