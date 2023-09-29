Чим на окупованих територіях займаються українці, які перейшли на сторону ворога: розслідування
Абсолютна більшість представників окупаційної влади виявилась колабораціоністами
Після того, як російський диктатор Володимир Путін підписав документи про нібито включення до складу Росії чотирьох українських областей – Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської у російському реєстрі поступово почали з’являтися відомості про окупаційні «органи влади». Зокрема, на основі цих даних NGL.media ідентифікувало 1579 українців, які стали колаборантами.
Загалом 1816 представників окупаційної влади – від поліції чи судів до шкіл і комунальних підприємств. Абсолютна більшість з них (1579, або майже 87%) виявилась колабораціоністами – громадянами України, які пішли на службу до росіян, очоливши ті чи інші установи, іноді відразу кілька.
Понад 87% місцевих відділків поліції очолюють саме українці, які раніше теж переважно працювали поліцейськими. Колонії, тюрми і слідчі ізолятори теж очолюють переважно колаборанти – вихідці з української пенітенціарної системи, таких майже 80%.
Серед майже двох тисяч керівників різних установ на окупованій території 87% складають українці. Усі вони, щоб отримати чи зберегти за собою бажану посаду свідомо пішли на співпрацю з ворогом і стали колаборантами.
Загалом українські громадяни очолили понад тисячу окупаційних муніципальних структур – тут їхня частка сягає майже 95%. Місцевими гауляйтерами стали як колишні сільські та районні голови, депутати і чиновники, так і люди, які раніше не мали жодної ваги у місцевих громадах – масажистки, таксисти, торговці самогоном чи екс-ув’язнені.
Багато українців і у сфері освіти. Як показує дослідження NGL.media, у школах і дитсадках на захоплених територіях вчать дітей правильно любити Росію переважно колишні українські вчителі. А зарплату в управліннях і відділах освіти їм нараховують ті ж самі службовці, що й до окупації.
Категорії «держустанов», де статистично беруть гору колаборанти – це переважно соціальна сфера чи органи з доволі вузькими повноваженнями. Наприклад, зрадники України керують абсолютно всіма комітетами земельних ресурсів так званої «ДНР». Їхня функція – розробка проєктів землеустрою, реєстрація прав власності на землю, її оцінка та ведення кадастрової карти.
На другому місці за кількістю колаборантів – різноманітні казачі організації в окупованому Криму. З 44 чинних на цей час юросіб 43-ма керують колишні власники українських паспортів. Формально казачі товариства – це не органи державної влади, а об’єднання громадян, проте вони мають повноваження охорони громадського порядку, державних і муніципальних об’єктів, а також – військовий вишкіл своїх членів.
На плечі колаборантів окупанти поклали і турботу про малозахищені верстви населення. Саме вони керують 97% пенсійних фондів, управлінь соцстраху та соцзахисту, місцевими центрами зайнятості.
Нагадаємо, колишній лідер проросійських сил Донецька так званий «народний губернатор» Донбасу Павло Губарєв відверто розповів, якою насправді є мета війни в Україні.
До слова, колишня гауляйтерка курортного містечка Кирилівка в окупованому Мелітопольському районі Катерина Уманець, як заведено говорити в окупантів, опинилася «на підвалі». Колаборантку затримали через збут краденого майна.
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