У Новій Каховці невідомі підірвали колаборанта

Колаборант у результаті підриву отримав тяжкі поранення

У суботу, 7 жовтня, в тимчасово окупованій росіянами Новій Каховці на Херсонщині невідомі підірвали колаборанта Володимира Малова. Про це у Telegram повідомив так званий сенатор від Херсонської області Ігор Кастюкевич.

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За його словами, вибух в автівці Малова пролунав сьогодні вранці. Колаборант у результаті підриву отримав тяжкі поранення та шпиталізований.

Володимир Малов є виконавчим секретарем відділення правлячої у Росії партії «Єдина Росія» в Новій Каховці.

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На нещодавніх фейкових «виборах» його обрали до «ради депутатів» Нової Каховки від тієї ж «Єдиної Росії».

До слова, після того, як російський диктатор Володимир Путін підписав документи про нібито включення до складу Росії чотирьох українських областей – Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської – у російському реєстрі поступово почали з’являтися відомості про окупаційні «органи влади». Зокрема, на основі цих даних ідентифіковано 1579 українців, які стали колаборантами.