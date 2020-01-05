Стали відомі подробиці наради з питань будівництва дороги через територію «Барабашово»



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Зустрічі з головою Харківської ОДА Олексієм Кучером Фото Харківської ОДА

Будівництво дороги – лише прикриття чергової спроби рейдерського захоплення ринку – підприємці

Підприємці торгового центру «Барабашово», які взяли участь у зустрічі з головою Харківської ОДА Олексієм Кучером 3 січня, обурені поведінкою першого заступника Харківського міського голови Ігоря Терехова. Про це розповіли самі комерсанти, повідомляе Newsroom.

«Не дивлячись на те, що Олексій Кучер надав можливість обом сторонам – як підприємцям, так і так званим «ініціативникам» – висловити свою думку щодо ситуації, що склалася, як тільки підприємці спробували донести свою позицію до губернатора, «ініціативники» за активної підтримки Ігоря Терехова всіляко спробували зірвати зустріч. У результаті Олексій Кучер був змушений попередити їх, що припинить спілкування, якщо провокатори не заспокоються», – розповіли присутні на зустрічі представники Асоціації підприємців і лідери профспілкових організацій ТЦ «Барабашово».

За їх словами, впадали в очі численні спроби Ігоря Терехова нав’язати свій сценарій наради.

«Він намагався перебивати співрозмовників, тиснути на опонентів «голосом», давати вказівки голові облдержадміністрації та відверто перекручувати факти», – розповіли підприємці.

Також комерсантів обурило небажання представника міської влади і нечисленних членів «ініціативних груп», які в більшості своїй не мають ніякого відношення до «Барабашово», вести діалог.

«Зауваження про те, що «ініціативники» не ведуть діяльність на «Барабашово», відповідно, не можуть представляти думку підприємців, залишилося як завжди непочутими, що в черговий раз підтверджує нашу думку про те, що будівництво дороги – лише прикриття чергової спроби рейдерського захоплення ринку», – розповіли підприємці.

3 січня з ініціативи голови Харківської обласної адміністрації Олексія Кучера відбулася зустріч представників Харківської міської ради, ТЦ «Барабашово» і підприємців. Нарада була присвячена будівництву дороги через територію ТЦ, через що близько 10 тисяч чоловік може втратити роботу. Раніше експерти відзначали, що будівництво магістралі не вирішить транспортних проблем міста.

Напередодні кілька тисяч підприємців ринку провели ряд акцій протесту під харківською міською радою з вимогами припинити рейдерське захоплення ТЦ і не підтримувати ініціативу мера Геннадія Кернеса щодо будівництва дороги через «Барабашово».

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