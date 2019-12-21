На харківському ринку «Барабашово» скоєно два рейдерські підпали, – адміністрація підприємства



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Харківський ринок «Барабашово»

Бізнесмени та адміністрація «Барабашово» заявили, що рейдери скоїли на харківському ринку два підпали

Бізнесмени та адміністрація «Барабашово» заявили, що міський голова Геннадій Кернес у конфлікті навколо харківського ринку змушений покладатися на людей, «які є фігурантами гучних кримінальних справ, та активних учасників масових заворушень із радикальних організацій».

Профспілкові організації та адміністрація харківського ринку «Барабашово» звинуватили міську владу у «ненаситності і неохайності» у їхніх діях у конфлікті між мерією та ринком. Про це йдеться у відкритому листі, опублікованому у Facebook адміністрації «Барабашово».

«Обґрунтоване обурення підприємців торгового центру щодо рішень про будівництво дороги через «Барабашово», масова відмова бізнесу поповнити лави чергового збиткового КП «Сучасне місто», прагнення адміністрації торгового центру зберегти десятки тисяч робочих місць стали причиною послідовних протиправних дій від зловмисників. У хід ідуть підпали, наклеп у комунальних ЗМІ, маніпулювання документами, організація масових заворушень», – ідеться у зверненні.

В адміністрації повідомили, що впродовж останніх кількох днів було організовано дві спроби підпалу.

«Зокрема, в одного з підприємців, який зрозумів, що так звані ініціативні групи його обманювали, закликаючи не платити за оренду, і, незважаючи на їхні «переконливі прохання», все ж уклав договір оренди із законною адміністрацією торговельного центру та погасив усі заборгованості перед орендодавцем, сталося загоряння електрощитка на торговому об’єкті. Злочинці прорахувалися: щиток було давно знеструмлено, а сліди від запалювальної суміші, якою його облили, залишилися навіть після вогню. Силами співробітників «Барабашово» загоряння було ліквідовано, – заявило керівництво торгового центру. – Уночі 20 грудня було організовано підпал адміністративної будівлі ТЦ «Барабашово» та приймальні народного депутата України Олександра Фельдмана. Знову невдало – сервісні служби, як завжди, змогли вчасно виявити і ліквідувати загоряння».

Автори звернення вважають, що ці збіги невипадкові і «змушують замислитися».

«Особливо, коли міський голова разом зі своїми заступниками проводять робочі зустрічі з призначеними «представниками «Барабашово», серед яких – підозрюваний у нападі на журналіста Вадима Макарюка Олег Радченко та активний учасник сумнівних заходів «Нацкорпусу» Едуард Будник, які взагалі жодного стосунку до «Барабашово» не мають. Це і зрозуміло: міський голова змушений покладатися на людей, які є фігурантами гучних кримінальних справ, та активних учасників масових заворушень із радикальних організацій – законослухняні громадяни відмовляються допомагати міській владі у незаконних спробах рейдерських атак», – зазначено в листі.

Адміністрація ринку закликала Харківську міську раду повернутися в правове русло.

Нагадаємо, Харківська міськрада запланувала побудувати дорогу через ринок. Підприємці виходили з протестом проти цього плану під стіни мерії в жовтні й у грудні.