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Стадіон «Спартак» у Херсоні: що залишають після себе росіяни (фото, відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Стадіон «Спартак» у Херсоні: що залишають після себе росіяни (фото, відео)
Україну та Росію розділяє прірва у розвитку цивілізацій
фото із соцмереж

Стадіон «Спартак» у тимчасово окупованому Херсоні повністю зруйнований

Від зруйнованого стадіону «Спартак» у Херсоні залишились лише руїни. Фотографіями знищеної споруди у своєму Telegram-каналі поділився перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

«Так виглядає «російський світ». Він залишає після себе руїни. Не може бути нормального життя з тими, хто цієї нормальності в житті не бачив. Дикість у них у крові від народження. Бідність – реальність», – написав він.

За словами Соболевського, Україну та Росію розділяє не межа, а прірва у розвитку цивілізацій.

Нагадаємо, голова військової адміністрації Херсона розповіла, що буде з колаборантами після звільнення міста.

Відзначимо, окупанти вже зрозуміли, що не зможуть втримати окупований Херсон. Наразі є інформація, що російське військове командування доводить до Кремля безперспективність утримання Херсона, але там не можуть погодитися на відступ. 

До слова, у мережі поширюють фото приміщення херсонської ОДА, з якого зникли російські триколори. Місцеві видання пишуть, що рашисти покинули свої блокпости в Чернобаївці, Степанівці і Білозерці. Як пояснила речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк, причиною таких дій ворогів є те, що вони готують провокації.

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Теги: Херсон стадіон обстріл росія окупанти

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