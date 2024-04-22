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Стало відомо, хто замінить Гуменюк на посаді начальника пресцентру Сил оборони півдня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Стало відомо, хто замінить Гуменюк на посаді начальника пресцентру Сил оборони півдня
Керівником центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня став Дмитро Плетенчук
фото з відкритих джерел

До призначення Плетенчук був речником Військово-Морських сил Україн

Замість Наталії Гуменюк начальником пресцентру Сил оборони півдня став Дмитро Плетенчук. Про нове призначення Плетенчук  повідомив у коментарі «Укрінформ».

«Починаючи з сьогоднішнього дня приступаю до виконання обов'язків начальника Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України», – сказав Плетенчук.

До цього Плетенчук був на посаді речника ВМС ЗСУ. 

19 квітня Наталію Гуменюк звільнено з посади начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня. 

Нагадаємо, що напередодні низка медійників звинуватили Наталю Гуменюк у забороні висвітлювати воєнні злочини Російської Федерації в зоні відповідальності військовослужбовиці. Вони вимагають від військового керівництва замінити Наталю Гуменюк «на компетентнішу особу і не допускати її до будь-якого керування комунікаціями».

Про це йдеться в заяві медійників на адресу Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, міністра оборони України Рустема Умєрова та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича.

Згодом речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк прокоментувала заяву журналістів із вимогою звільнити її з посади через перешкоджання роботі ЗМІ та заборону висвітлювати воєнні злочини Росії. Про це вона заявила в ефірі «Радіо Свобода».

Як заявила Гуменюк, доказів журналісти нібито не навели, а пресцентр Сил оборони півдня не порушив жодних наказів командування.

Теги: звільнення

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