Наталію Гуменюк звільнено з посади речника Сил оборони Півдня

Напередодні звільнення низка медійників звинуватили Наталю Гуменюк у забороні висвітлювати воєнні злочини Російської Федерації в зоні відповідальності військовослужбовиці

Наразі триває відбір відповідного фахівця, який чи яка вже невдовзі стане «голосом» Сил оборони Півдня

Наталію Гуменюк звільнено з посади начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Генеральним штабом Збройних Сил України проведено ротаційні заходи щодо начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня. Зокрема, прийнято рішення щодо завершення відрядження та виключення із сил та засобів відповідного угруповання військ полковника Наталії Гуменюк з 19.04.2024», – йдеться у повідомленні.

Наразі триває відбір відповідного фахівця, який чи яка вже невдовзі стане «голосом» Сил оборони Півдня, зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, що напередодні низка медійників звинуватили Наталю Гуменюк у забороні висвітлювати воєнні злочини Російської Федерації в зоні відповідальності військовослужбовиці. Вони вимагають від військового керівництва замінити Наталю Гуменюк «на компетентнішу особу і не допускати її до будь-якого керування комунікаціями».

Про це йдеться в заяві медійників на адресу Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, міністра оборони України Рустема Умєрова та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича.

Згодом речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк прокоментувала заяву журналістів із вимогою звільнити її з посади через перешкоджання роботі ЗМІ та заборону висвітлювати воєнні злочини Росії. Про це вона заявила в ефірі «Радіо Свобода».

Як заявила Гуменюк, доказів журналісти нібито не навели, а пресцентр Сил оборони півдня не порушив жодних наказів командування.