Журналісти закликали звільнити речницю командування «Південь»: Гуменюк відреагувала

Гуменюк стверджує, що жодних порушень з її боку не було

Наталія Гуменюк: «Те, що закидається про невисвітлення наслідків трагедії Каховської ГЕС – це абсолютна неправда»

Речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк прокоментувала заяву журналістів із вимогою звільнити її з посади через перешкоджання роботі ЗМІ та заборону висвітлювати воєнні злочини Росії. Про це вона заявила в ефірі «Радіо Свобода».

Як заявила Гуменюк, доказів журналісти нібито не навели, а пресцентр Сил оборони півдня не порушив жодних наказів командування.

«Те, що закидається про невисвітлення наслідків трагедії Каховської ГЕС – це абсолютна неправда. Було відпрацьовано понад 800 запитів протягом одного тижня в спрощеному порядку», але «з огляду на безпеку операцій»», – сказала Гуменюк.

Нагадаємо, низка медійників звинуватили Наталю Гуменюк у забороні висвітлювати воєнні злочини Російської Федерації в зоні відповідальності військовослужбовиці. Вони вимагають від військового керівництва замінити Наталю Гуменюк «на компетентнішу особу і не допускати її до будь-якого керування комунікаціями».

Про це йдеться в заяві медійників на адресу Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, міністра оборони України Рустема Умєрова та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича.

«Впевнені, що особа, яка керує комунікаціями ОСУВ під час війни, повинна вміти адекватно та професійно взаємодіяти з медіа, розуміти надзвичайну важливість висвітлення подій із фронту, необхідність документування та привернення уваги до злочинів росіян і в жодному разі не ставити невиправдані обмеження, які перешкоджають роботі журналістів», – йдеться в заяві.

Також медійники вимагають забезпечити доступ журналістів до районів Херсонщини та сусідніх регіонів, де відбуваються ключові події, з урахуванням вимог наказу №73 Головнокомандувача Збройних сил України.

Нагадаємо, раніше Гуменюк прокоментувала удар по аеродрому у Джанкої. Вона заявила що атакований аеродром у тимчасово окупованому Джанкої у Криму є законною ціллю для Сил оборони України. Удари по ньому свідчать, що сезон «бавовни» триває.