Стало відомо, скільки людей загинуло у ДТП під Харковом

Подробиці аварії: три жертви, серед них трирічна дитина

У дорожньо-транспортній пригоді під Харковом загинуло троє людей, включаючи дитину, п'ятеро людей отримали травми. Як відомо, ввечері на Окружній дорозі зіткнулися дві фури та три легкових автівки. Про це повідомляє сайт міста Харкова 057.

У пресслужбі ДСНС в Харківській області виданню повідомили, що в результаті ДТП загинули три людини. Серед загиблих – чоловік, жінка і дитина, якій приблизно три роки.

Також число жертв у результаті ДТП підтверджує поліція Харкова.

«Поліція з'ясовує обставини масштабної ДТП, в якій загинули троє громадян», – йдеться в повідомленні.

П'ятеро постраждалих із травмами різного ступеня тяжкості були доставлені в лікарню.

«Ще п'ятеро постраждалих із травмами різного ступеня тяжкості були доставлені в лікарню», – йдеться в повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, увечері 25 листопада на в'їзді в Харків сталася масштабна ДТП за участі двох вантажівок і трьох легкових автомобілів.

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