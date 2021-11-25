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    На Волині пенсіонерка на скутері протаранила Mercedes

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    Жінка скутером виїжджала з другорядної дороги на головну - На Волині пенсіонерка на скутері протаранила Mercedes
    Жінка скутером виїжджала з другорядної дороги на головну
    фото: Нацполіція

    Внаслідок автопригоди скутеристка отримала тілесні ушкодження

    Пенсіонерка на скутері Viper врізалася в автомобіль Mercedes Sprinter у Ковелі на Волині. Про інцидент, в якому жінка отримала травми, розповідає пресслужба Національної поліції.

    Аварія сталася 24 листопада на перехресті вулиць Федьковича та Шевченка у Ковелі. 73-річна жінка виїжджала скутером з другорядної дороги на головну та не пропустила бус, за кермом якого була 43-річна місцева жителька.

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    На Волині пенсіонерка на скутері протаранила Mercedes
    На Волині пенсіонерка на скутері протаранила Mercedes

    Правоохоронці відкрили справу про порушення правил дорожнього руху або використання транспорту особами, які ним керують.
    Санкція статті передбачає позбавлення волі до трьох років. Також можуть позбавити права керувати на термін від трьох до п'яти років.

    Напередодні під Києвом підліток викрав батькове авто та перетворив його на купу брухту.

    Також 24 листопада у Києві трамвай переїхав жінку.

    Теги: ДТП дороги Волинська область автомобіль аварія жінка Mercedes
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    На Волині пенсіонерка на скутері протаранила Mercedes