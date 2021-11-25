На Волині пенсіонерка на скутері протаранила Mercedes

Внаслідок автопригоди скутеристка отримала тілесні ушкодження

Пенсіонерка на скутері Viper врізалася в автомобіль Mercedes Sprinter у Ковелі на Волині. Про інцидент, в якому жінка отримала травми, розповідає пресслужба Національної поліції.

Аварія сталася 24 листопада на перехресті вулиць Федьковича та Шевченка у Ковелі. 73-річна жінка виїжджала скутером з другорядної дороги на головну та не пропустила бус, за кермом якого була 43-річна місцева жителька.

Правоохоронці відкрили справу про порушення правил дорожнього руху або використання транспорту особами, які ним керують.

Санкція статті передбачає позбавлення волі до трьох років. Також можуть позбавити права керувати на термін від трьох до п'яти років.

Напередодні під Києвом підліток викрав батькове авто та перетворив його на купу брухту.

Також 24 листопада у Києві трамвай переїхав жінку.