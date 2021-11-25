Поблизу Харкова сталася смертельна ДТП: фура розчавила таксі
Поки невідомо, скільки людей загинуло в аварії
Одна з вантажівок переїхала легковий автомобіль
На в'їзді в Харків сталася масштабна ДТП за участі двох вантажівок і трьох легкових автомобілів. Поліція з'ясовує обставини. Про це пише пресслужба поліції Харківської області.
Повідомлення про аварію надійшло о 18:25.
За попередніми даними, у ДТП потрапили три легкових автомобілі й дві вантажівки, одна з яких розчавила таксі.
Є загиблі, однак їх кількість поки що невідома.
«На місці працюють співробітники слідчо-оперативної групи та рятувальники», – пише пресслужба.