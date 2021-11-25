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    Поблизу Харкова сталася смертельна ДТП: фура розчавила таксі

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    Поки невідомо, скільки людей загинуло в аварії - Поблизу Харкова сталася смертельна ДТП: фура розчавила таксі

    Поки невідомо, скільки людей загинуло в аварії

    Фото: facebook.com/police.kharkov

    Одна з вантажівок переїхала легковий автомобіль

    На в'їзді в Харків сталася масштабна ДТП за участі двох вантажівок і трьох легкових автомобілів. Поліція з'ясовує обставини. Про це пише пресслужба поліції Харківської області.

    Повідомлення про аварію надійшло о 18:25.

    За попередніми даними, у ДТП потрапили три легкових автомобілі й дві вантажівки, одна з яких розчавила таксі.

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    Поки невідомо, скільки людей загинуло в аварії Фото: facebook.com/police.kharkov
    Поки невідомо, скільки людей загинуло в аварії Фото: facebook.com/police.kharkov
    Поки невідомо, скільки людей загинуло в аварії Фото: facebook.com/police.kharkov

    Є загиблі, однак їх кількість поки що невідома.

    «На місці працюють співробітники слідчо-оперативної групи та рятувальники», – пише пресслужба.

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    Теги: Харків таксі ДТП вантажівки рятувальники поліція
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    Поблизу Харкова сталася смертельна ДТП: фура розчавила таксі