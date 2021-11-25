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    Прямо в дерево: авто понівечено у страшній аварії (фото)

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    Автомобіль отримав серйозні механічні пошкодження - Прямо в дерево: авто понівечено у страшній аварії (фото)
    Автомобіль отримав серйозні механічні пошкодження
    фото: dtp.kiev.ua

    За попередньою інформацією, водій не впорався із керуванням

    Ще одне підтвердження давньої тези, що не треба поспішати на дорозі, сталося сьогодні під Києвом.

    Журналісти опублікували фото з ранкової ДТП, коли авто вилетіло з дороги прямо в ліс! Невідомо, скільки б автівка проїхала, якби не аварійна зупинка в дерево.

    Внаслідок нещастя, водій отримав травми.

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    Прямо в дерево: авто понівечено у страшній аварії (фото)
    Прямо в дерево: авто понівечено у страшній аварії (фото)
    Прямо в дерево: авто понівечено у страшній аварії (фото)
    Прямо в дерево: авто понівечено у страшній аварії (фото)
    фото: dtp.kiev.ua

    Нагадаємо, у четвер, 25 листопада, у Святошинському районі Києва сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Аварія трапилася між Києвом та Коцюбинським: на повороті автомобіль Hyundai Sonata вилетів у ліс і перекинувся.

    «Попередньо було встановлено, що водій Hyundai не впорався з керуванням, з'їхав з дороги до лісосмуги, внаслідок чого автомобіль перекинувся. Потерпілого з численними травмами госпіталізували до Київської міської клінічної лікарні №17», – розповіли очевидці.

    Крім цього, 24 листопада сталася ще одна масштабна ДТП: на вул. Бойчука, 18 в Печерському районі Києва на світлофорі зіткнулися сім автомобілів.

    23 листопада під час снігопаду в Києві сталося 25 дорожньо-транспортних пригод. У більшості випадків причиною ДТП стало те, що водії не замінили літню гуму коліс на зимову.

    Теги: ДТП Київ аварія
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    Прямо в дерево: авто понівечено у страшній аварії (фото)