Стало відомо, скільки пасажирів зустрінуть Новий рік в українських поїздах



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Найпопулярнішим на свята традиційно став західний напрямок

На поїзди, що курсуватимуть у новорічну ніч, «Укрзалізниця» запропонувала 66,846 тисяч місць у поїздах далекого сполучення

Новорічну ніч у поїздах проведуть близько 17 тисяч пасажирів, загалом у святкову добу курсуватиме 126 пасажирських поїздів.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Як наголошується, на поїзди, що курсуватимуть у новорічну ніч 2019/2020, «Укрзалізниця» запропонувала 66,846 тисяч місць у поїздах далекого сполучення.

«З них 16,678 тисяч місць уже викуплено пасажирами, які прямуватимуть на свято або подорожуватимуть у справах. Найпопулярнішим традиційно в цю пору року став західний напрямок», - йдеться у повідомленні.

Для забезпечення масових новорічних та різдвяних перевезень цього року «Укрзалізниця» призначила 49 додаткових поїздів та додаткові рейси. Це на дев’ять поїздів більше, ніж минулого року.

Крім того, низка поїздів курсуватиме за подовженими маршрутами.

До слова, на маршрут Kyiv Boryspil Express вийшов новий український потяг.